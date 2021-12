Caso RGD: aún no se tiene fecha para la verificación de los cheques

El fiscal Luis Piñánez indicó que todavía no se puede asegurar que los cheques incautados en la casa de Ramón González Daher la semana pasada sean los robados del Palacio de Justicia, pues todavía no se ha hecho el deslacrado de los documentos. Según lo previsto, la pericia de los papeles se llevaría a cabo esta semana, pero aún no tiene fecha.