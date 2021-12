Limpio: logra escapar de intento de asalto y su vehículo recibe tres impactos de bala

Una familia se dirigía en un automóvil Toyota IST a su vivienda ubicada en zona del Abasto Norte en Limpio cuando fue interceptada por un vehículo en el que estaban los presuntos asaltantes.

El conductor, identificado como Julián Arce, se percató de que se trataría de un intento de asalto, por lo que puso en reversa su vehículo y logró escaparse.

Al huir, los presuntos delincuentes efectuaron tres disparos que impactaron contra su vehículo, en el que estaban cuatro personas. Ninguno de los ocupantes resultó herido.

Lo venían siguiendo

Según comentó la víctima, los criminales ya lo venían siguiendo. “Nos encontrábamos volviendo del aeropuerto y llegando a mi casa nos dimos cuenta que un vehículo nos venía siguiendo. Pensando que era un vecino, le cedí el paso y ahí me cierra el paso. Automáticamente, agarro y retrocedo. Posteriormente, no me siguieron”, agregó Arce.

Agregó que en las imágenes de circuito cerrado que captaron el hecho se puede incluso observar que los delincuentes lo venían siguiendo desde el aeropuerto Silvio Pettirossi.

Las imágenes captaron que el automóvil de los delincuentes es un tipo Kia Río Sedan 2019, color blanco. No contaba con chapa, pero, de acuerdo al informe preliminar de la Policía, no consta que sería robado, reportó Rodolfo López, periodista de ABC TV.