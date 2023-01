Erssan inició sumario a aguatera, pero “no puede hacer papel de niñera”, dicen

Vecinos de los barrios Isla Bogado y Laurelty de Luque, denunciaron que sigue el problema de la provisión de agua, y acusan por la falta a la aguatera González y Gamarra SRL. El reclamo, motivó la realización de varias movilizaciones frente a la distribuidora privada y el descontento de miles de usuarios.

Desde el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) comentaron que el sumario a la aguatera privada está en marcha y su titular, Amado Gamarra, ya llegó hasta las oficinas de la institución para brindar su descargo.

La subdirectora jurídica del Erssan, Graciela Vera, comentó que a fin de mes habría resolución del juez sumariante.

Lea más: Luque: usuarios de aguatería se manifestaron por falta de agua y exigen intervención urgente de Erssan

Según indicó la funcionaria, la situación es complicada porque varias aguateras precarias se ven afectadas por la sequía reinante. No obstante, dijo que estas son responsables de buscar alternativas de provisión de agua, tal y como establece la Ley 1614 “de marco regulatorio y tarifario del servicio público de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario para la República del Paraguay”.

Vera refirió que Gamarra prometió que buscaría los mecanismos para proveer agua a sus usuarios. Sin embargo, los reclamos dan cuenta que no lo hizo. Sostuvo que en este caso, la competencia de la Erssan es limitada.

Lea más: Luque: usuarios de aguatería denuncian falta de agua y aseguran que pasaron Navidad sin el líquido vital

“No podemos ocuparnos solamente de una aguatería 24 horas. No podemos estar viendo si hacen llegar con mecanismo alternativo agua a los usuarios. Si no tiene agua, él (Gamarra) tiene que comprar, tiene que suministrarle agua a sus usuarios. Si no cumple, tampoco podemos hacer el papel de niñero (...) Él sabe sus obligaciones”.

Ley 1614 es adiministrativa y no penal, explican

El director de Regulación Técnica del Erssan, Harry Guth, explicó por su parte que la Ley 1614 es administrativa y no penal.

“Nosotros tampoco tenemos fuerza coercitiva. Tiene todo un proceso, que es un sumario. A lo máximo que podemos llegar es rebocarle el permiso”, expresó.

En este último caso, representa un trámite administrativo que también tiene su secuencia, pero no responde al problema de fondo que es dar agua a los usuarios.

La subdirectora jurídica agregó que ni siquiera el Ministerio Público tiene mucho que hacer, por la falta de tipificación de un delito.

Usuarios dicen que el problema viene de años

Uno de los usuarios de Isla Bogado dijo que hace tres años que padecen la falta de provisión de agua y que el dueño de la aguatera González y Gamarra, se burla de los vecinos con su prepotencia.

“Ahora nos cobran excedente alegando que se superan los 10.000 litros de agua que no tenemos”, dijo.

Lea más: Unas 300 familias sufren la falta de agua y podrían seguir así por dos meses más

“La falta de agua fue repetitivo en octubre, noviembre, diciembre y ahora enero, es peor”, comentó otra de las afectadas.

La denunciante enfatizó que el 31 de diciembre tuvieron que recurrir a los Bomberos Voluntarios de Luque para que distribuyan agua con sus carros hidrantes. “Distribuyeron agua a la comunidad en la plaza Niño Jesús”, afirmó.