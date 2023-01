Essap dejó sin agua a una casa durante una semana, denuncian

A través de empresas contratadas, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) realiza desde hace alrededor de un año la renovación de sus cañerías en la zona de Asunción y el área metropolitana.

En este contexto, según denunció José Duarte, en el área del Banco Central del Paraguay se realizó el trabajo, pero los obreros de la firma adjudicada no incluyeron su casa. En consecuencia, desde el miércoles 4 de enero, cuando se cortó el caño principal que abastecía la vivienda, dejaron de tener agua.

“En toda la zona se hizo el cambio de cañerías, pero en esta casa no se hizo. El año pasado comenzaron los trabajos. Ahora cortaron el caño principal, que daba abasto a la casa y somos la única vivienda que no recibe agua. Desde el miércoles de la semana pasada no tenemos nada de agua”, reclamó Duarte.

El denunciante contó que durante todos estos días, llamó incontables veces al número de reclamos de la Essap e incluso fue hasta las oficinas ubicadas sobre la avenida España para reportar de manera presencial el problema. “Me dijeron que era prioridad urgente, pero hasta ahora no vienen. Y no tenemos nada de agua. Llamé incontables veces, me fui a Reclamos, me pusieron como prioridad porque no teníamos agua en la casa y hasta ahora no aparecen”, clamó.

Contratista de Essap solucionó problema

Consultamos sobre la denuncia de Duarte al departamento de Comunicaciones de la ESSAP, donde informaron que asistirían el reclamo cuanto antes.

Una hora y media después, obreros de la contratista acudieron a la vivienda a solucionar el problema, confirmó José Duarte.