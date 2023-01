Hallan cuerpo de hombre que desapareció tras caer de una moto acuática en río Paraguay

El cuerpo de Alejandro Villalba, de 32 años, fue hallado por los efectivos de la Armada paraguaya esta mañana, poco antes de las 09:00, en aguas del río Paraguay, en zona del Puente Remanso.

El rescate del cuerpo se produjo en el sitio donde se lo vio por última vez, en zona del Club Náutico Remanso, según informó la subcomisaria Alicia Espínola, de la Comisaría 26ª de Remanso.

Los intervinientes destacaron que este punto del río Paraguay está caracterizado por ser profundo, pese a que se trata de una zona costera.

No tenía salvavidas y no sabía nadar

El hombre había sido reportado como desaparecido este domingo luego de supuestamente haber caído de una moto acuática, a las 18:00 aproximadamente, cuando estaba compartiendo con un grupo de amigos en el mencionado club.

El hombre se encontraba con otras cuatro personas cuando subió a la moto acuática y perdió el control para luego caer al agua, según consta en la denuncia policial. Era el único de los presentes que no contaba con chaleco salvavidas y, además, no sabía nadar, por lo que no pudo salir del río.

La denuncia de su desaparición fue realizada por el grupo de personas que lo vio por última vez, quienes esta mañana colaboraron con la búsqueda, conforme informaron desde la Policía.