Los ojos bien cuidados

La Dra. Adriana Delvalle, habló acerca la campaña surgió por los reclamos de los pacientes, ya que vuelven a consultar, a veces un poco tarde, con quien deben hacerlo. Lo que no ocurrió en primera instancia, comentó en el programa Radio Revista.

“Encontramos especialmente hacia el interior del país campañas bajo el nombre de cribado o screening, pero hay que saber que estas son muy específicas y requieren datos precisos y exactos”, insistió.

“La atención oftamológica es muy delicada, no se puede hacer en un tinglado, bajo los árboles. Y además la salud visual no es solamente que veo, que no veo y solucionar con usar lentes”, amplió.

“Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir, y que tienen sus consecuencias. Por mencionar alguna, la ceguera producida por la diabetes”, y recomendó trabajar en la prevención mediante la consulta con el oftalmólogo.

En cuanto al uso de los aparatos tecnolóticos, “pedimos controles cada seis meses inclusive en los niños”, recordó Delvalle.

La especialista se mostró preocupada por el uso indiscriminado de antibióticos, en las conjuntivitis. “Es muy importante llevar a los niños para que puedan ser tratados como corresponde”, resaltó.

¿Cómo mantenemos la salud ocular?

No tocarse mucho los ojos, evitar llevarse las manos a los ojos.

Es útil llevar a los niños para controlar que tal está su visión; el clima colabora para el desarrollo del ojo seco.

El uso de gotas oculares sin prescripción médica es desaconsejado. Hay gotas que pueden causar daño en lugar de mejorar la situación.

Antiinflamatorio es muy bueno para el ojo rojo, pero como efecto secundario eleva la presión del ojo . No se automedique.

El uso indiscriminado de antibióticos en los ojos también causa problemas en vez de mejorar.

Otro caso muy frecuente son las gafas pregraduadas, que por falta de tiempo el paciente adquiere. A la larga causan mayores sinconvenientes.

Cuando uno tiene una receta oftalmológica completa, en ella debe estar el nombre y apellido del paciente, la fecha, la firma y el sello del médico responsable. Con esa receta va a una óptica habilitada por el ministerio de salud.

Sindrome informático: sugerimos hacer pausas cada 45 minutos a una hora frente a un dispositivo. Tratar de instalar la pausa activa, la computadora y las pantallas, dispositivos electrónicos inducen a la pérdida de visión, miopía, por eso es importante hacer controles.

Contacto

Los pacientes que necesiten consultar en el ministerio de salud pueden llamar o enviar un mensaje vía whatsapp al número: 0991 208 250.