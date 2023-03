Investigan posible presencia de rabia bovina en Carmen del Paraná

El técnico señaló que recibieron una notificación de un productor de la zona de Carmen del Paraná, Norberto Schauver, quien en la mañana del lunes encontró a uno de sus animales muerto. El ganadero informó que días antes el animal demostraba comportamientos nerviosos, síntoma provocado por la rabia bovina.

Tomamos muestras del cerebro del animal y fueron remidas al laboratorio en Asunción, esperamos tener los resultados a más tardar para mañana. De la sangre ya no pudimos tomar muestras porque no daban las condiciones, refirió.

Ferreira señaló que hace aproximadamente una semana fueron reportados otros dos casos de muerte de ganado vacuno en la misma zona, por lo que iniciaron una inspección del lugar para determinar si existen casos que delaten la presencia de rabia bovina, una enfermedad peligrosa por su posible rápida expansión.

El funcionario descartó como posible causa de la muerte de este ganado la aplicación de vacunas vencidas. Esta información fue publicada en redes sociales disparando la alarma. Nosotros nos basamos en las notificaciones de los productores, en este caso, hay uno denunciado por este productor, esta semana, dijo.

Tenemos tres casos de muerte vacuna notificados. Uno fue notificado el martes, y los otros dos fueron hace una semana o más, en la misma zona de Carmen del Paraná, por lo que no se descarta que estos animales hayan muerto por rabia tras ser atacados por murciélagos portadores de la enfermedad.

El técnico sostuvo que la aplicación de alguna vacuna vencida como causa de la muerte “es poco probable”, porque el parque de vacunas es revisado en forma regular, y las mismas casas veterinarias y proveedoras reportan cuando tienen vacunas vencidas, para sacarlas del sistema. En esos casos, el Senacsa requisa las vacunas y solicita la baja de las mismas en el stock informático.

“Una vacuna no provocará la muerte del animal, en todo caso no cumplirá la función inmunitaria, pero es poco probable que una vacuna vencida provoque la muerte. Puede provocar alguna reacción, puede haber alguna infección por algún agente patógeno, por jeringa sucia, o mala aplicación, o no se haya conservado en la temperatura adecuada de dos a ocho grados, pero difícilmente esto pueda provocar la muerte, apuntó.

El proceso de vacunación de ganado está tercerizado, a cargo de una fundación conocida como Fundasa (Fundación de Servicios de Salud Animal), bajo supervisión del Senacsa.