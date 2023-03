Rutas de San Lorenzo en lamentable estado por desidia de MOPC

Las frenadas bruscas que realizan los conductores en varias ocasiones ya han producido accidentes de tránsito, en los tramos de la ruta D 027 y ruta PY02 Mariscal José Félix Estigarribia, que cruzan por la zona del mercado del San Lorenzo y del microcentro de la ciudad universitaria. Esto debido al mal estado del asfalto que se encuentra con ondulaciones, desniveles, y hasta con baches por la falta de mantenimiento por parte del MOPC.

Desde el MOPC, el Ing. Carlos Casati, jefe de Conservación de Rutas del MOPC, dijo que se están elaborando proyectos para varias zonas y citó a Avelino Martínez, la ruta PY01 de la zona de 4 Mojones, como arterias que serán intervenidas próximamente dependiente de que los procesos de licitación avancen. También mencionó a la ruta PY 02, pero no especificó qué zonas serían las beneficiadas.

“Ojalá salgan este año los tres, pero yo no manejo las licitaciones, ni ejecuto contratos. Solo voy bacheando para aguantar. Los tramos San Lorenzo-Luque y San Lorenzo-Ñemby son los que hasta ahora no existen proyectos. Otro problema que tenemos en la zona de San Lorenzo, es que no podemos trabajar porque se llenan de vehículos las calles y nunca se liberan para hacer el frezado como hicimos en otros lados para luego poder bachear”, explicó el responsable del MOPC.

El deterioro de ambos caminos perjudican en mayor parte a los peatones, que deben cruzar ambas rutas con mucho sigilo ante las maniobras bruscas que eventualmente realizan los conductores en el difícil camino. Muchas veces para que no sean alcanzados por los rodados, las mujeres deben cruzar con sus hijos en brazos corriendo.

Las personas de la tercera edad son las más indefensas debido al paso lento de su caminar, que es propio de la edad, pero que no es tenido en cuenta por las autoridades para considerar el arreglo de las calles, de manera a que los conductores no expongan a las personas en situación de vulnerabilidad.