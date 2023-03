Campesinos advierten que podrían “hacer bochinches” en Asunción

“Será que los campesinos tengamos que hacer bochinches en Asunción para que el Gobierno nos haga caso sobre nuestros reclamos del acuerdo firmado el año pasado. Estamos preparados para aguantar más de un mes si es necesario”, según dijo ayer el dirigente Gabino Medina, de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), en la reunión con representantes de la Cámara de Senadores, con los parlamentarios Hugo Richer y José Ledesma y autoridades del Poder Ejecutivo.

Uno de los dirigentes que habló fue el líder del sector cañicultor Félix Núñez, quien mencionó que exigen al Gobierno que compre el total de la deuda de unos 2.000 créditos de sus adherentes, que datan de 2013, 2014 y 2015, que ya están judicializadas y muchas de ellas con embargos. Explicó que reclaman que con arbitrio del Banco Central del Paraguay (BCP), el Banco Nacional de Fomento (BNF) se haga cargo de esos préstamos y les financie a ellos a 10 años. Esto, desde un punto de vista, en la práctica sería una condonación. Añadió que también reclaman la entrega de unos 50.000 kists de alimentos para paliar la situación de necesidad del campo.

Otra de las exigencias de la CNI es la reducción de la tarifa de la ANDE en un 70%, es decir piden pagar solo el 30% ya que ni siquiera pueden abonar la tarifa social.

De entre los seis puntos del acuerdo firmado en setiembre del año pasado, el Ejecutivo solo cumplió 5% en lo que respecta al MAG, 60% en lo referente a emergencia nacional con los kits de alimentos, pero lo demás en materia de medicamentos y aspectos relacionados con el Ministerio de Salud nada, lo mismo con la compra de deudas y tampoco con la construcción de viviendas, según manifestó Núñez.

Varios de los representantes de la organización CNI que hablaron en la reunión se enfocaron en exigir a los parlamentarios Richer y Ledesma que para hoy se tenga la presencia del ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, para que pueda responder a los urgimientos de transferencias presupuestarias a las instituciones pertinentes, de las que reclaman subsidios directos y asistencias.

También exigen para la prosecución de la reunión, hoy a las 13:00, la presencia del ministro del Interior Federico González y del titular de ANDE Félix Sosa. El senador Ledesma se comprometió en solicitar a la presidencia del Senado la invitación a los respectivos ministros para continuar la reunión que quedó en cuarto intermedio.

En contrapartida, la comitiva del Poder Ejecutivo, que estuvo liderada por el ministro de Agricultura, Ing. Santiago Bertoni, con participación de autoridades de la Secretaría de Emergencia Nacional, Ministerio de Salud, ANDE, BNF, entre otros.

Bertoni aseguró que en lo que respecta al MAG se cumplió con la CNI en un 100%, completando transferencias directas de fondos por casi US$ 9 millones, es decir unos G. 64.470 millones, en el trascurso de los periodos 2019, 2020, 2021 y 2022, de los cuales durante el 2022 fue de cerca de G. 24.000 millones. Detalló que el año pasado también se les entregó unos 20.000 litros de combustibles y 5.000 kilogramos de semillas de maíz para la siembra.

Respecto a las deudas, el ministro Bertoni respondió que la información que tiene es que la mayoría de los pasivos no tenían vinculación con la producción, ya que eran de consumo. Sobre este tema, por otra parte, el presidente del BNF, Manuel Ochipinti, ante nuestra consulta respondió que no pueden dimensionar las deudas reclamadas por los de la CNI porque se encuentran en casas de cobranzas y no en la banca pública.