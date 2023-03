Condenan a un hombre a 15 años de cárcel, por “homicidio doloso en grado de tentativa” en Paraguarí

El Tribunal de Sentencia de Paraguarí estuvo integrado como presidente: Gerardo Ruíz Díaz y miembros: Hugo Ríos y Zusan Domenech. El condenado a pena privativa de libertad es Fabio Ramón Acosta(37 ) y la víctima fue identificada como Venancio Fabián Cabrera Oscón (29), ambos son vecinos y amigos.

La denuncia el suceso fue investigada por la fiscal Vera Monges. La pelea se originó porque una menor quien estaba viviendo con la mamá del procesado Acosta, estaba siendo acosada por éste y el vecino Cabrera Oscón fue alertado de dicha situación porque la joven es su cuñada y estaba pidiendo auxilio y fue a intervenir.

La víctima comentó que fue hasta la casa de su vecino para hablar con el y recriminarle por el acoso a su cuñada, pero lo encontró en estado etílico y le dijo a que no se meta en problema de su casa. En ese momento ya fue atropellado con el cuchillo que sacó de entre su cintura, recibió herida cortante profunda en la mano, el cuarto y la espalda.

La víctima dijo que casi le mató y que no esperaba esa reacción de su vecino porque era su amigo.”Fui hospitalizado por tres semanas, me dejó 27 puntos en la espalda, un mes no abrí mi local en el mercado y en el hospital me dijeron que casi me mataron”.

El caso fue elevado a juicio oral y público y el Tribunal condenó a Acosta a 15 años de prisión preventiva que deberá cumplir en la Penitenciaría de Villarrica. La agente fiscal dijo que está conforme con lo dispuesto por el Tribunal de Sentencia que encontró culpable al procesado por los hechos investigados.

El condenado por homicidio doloso en grado de tentativa también fue imputado por “abuso sexual en niños y adolescentes”, en perjuicio de la menor que vivía con la madre del procesado. Este caso irá también a juicio oral y público y se solicitará la pena máxima contra Acosta, adelantó la fiscal Vera Monges.