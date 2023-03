Túnel de Tres Bocas: un cuento de nunca acabar

Por sexta vez la empresa Tecnoedil, cuyo responsable es el ingeniero Paul Sarubbi, incumple el compromiso de entregar la obra del túnel y rotonda, ubicada sobre la ruta PY 01 (ex-Acceso Sur), en la zona de Tres Bocas. Hoy se cumplía el plazo, pero aún no terminan la construcción, que aniquiló a más de cien comercios del lugar.

Los lugareños siempre denunciaban la lentitud de la construcción, y que en varios sectores hicieron mal los trabajos, lamentaron la desidia de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y de la propia constructora.

La demora en la entrega de la construcción se viene posponiendo desde febrero del año pasado. La constructora prometió entregar en el segundo mes del año pasado, pero luego dejaron para junio pasado. Como tampoco lograron completar, volvieron a prometieron entregar en agosto, luego pasó para diciembre, y tampoco cumplieron.

Luego, dijeron que terminarán en febrero de este año. De nuevo no lo hicieron y pasaron para este marzo, que ya termina y no logran terminar y todo hace suponer que concluirán la obra en abril. La misma tiene una inversión, de más de G. 144 mil millones, de una donación del gobierno Chino.

“Hoy se tenía que entregar la obra, y no cumplieron de nuevo, siempre dijimos que no lo iban a terminar, porque el avance era muy lento, y la semana pasada vino el ministro (Ing. Rodolfo Segovia) a recorrer la construcción, pero no se dignó a hablar con los vecinos”, expresó la presidenta de la comisión de lugareños, María Lea Melgarejo.

Dijo, que la obra perjudicó a casi cien comercios de la zona, y que el MOPC no cumplió con la indemnización, pues muchas casas fueron afectadas por la construcción, debido a que las veredas, en algunos casos son muy elevadas y en otros muy bajos.

Los afectados indicaron que muchas viviendas se inundarán con las lluvias, y otras quedarán sobre verdaderos barrancos, y que pese a los reclamos a los responsables de la obra no tienen respuesta, según denunciaron.

Responsables del MOPC y de la constructora se hacen de los desentendidos

Durante nuestra recorrida por la obra del túnel, intentamos dialogar con el representante del MOPC, ingeniero, Luis Espínola, pero no atendió el teléfono celular y tampoco respondió el mensaje que le enviamos vía whapsApp.

Hace dos semanas, el ingeniero Espínola, nos indicaba que este fin de mes ya terminarían la construcción, pero nuevamente incumplieron el compromiso, y el tránsito es cada vez peor en el lugar. Hoy el túnel fue clausurado por los trabajos, y solo las vías laterales de la parte de arriba fueron habilitadas.

También buscamos la forma de escuchar la versión del responsable de la empresa constructora, ingeniero, Adolfo Gamarra, y tampoco respondió.

Algunos trabajadores indicaron que la obra se entregaría este fin de semana, y que solo faltan algunos detalles en el túnel, en la vías colectoras y la parte eléctrica.