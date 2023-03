Revalidación del registro de conducir: ¿tiene que ver con la validez de la licencia?

Desde la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, explica el director de Antecedentes, César Galván que la revalidación del registro de conducir, es una obligación del pago del impuesto al municipio, conocida también como “perforación” y es una obligación tributaria, que no tiene que ver con la validez de la licencia

“Yo contribuyente de la ciudad de Mariano Roque Alonso (por ejemplo) no pago mi impuesto anual, que vence este 31 de marzo, estoy en deuda con el municipio”, ejemplificó.

Agregó que la vigencia de la licencia es de cada 5 años (está al dorso del carné) y no precisamente condice con la fecha de la obligación tributaria con el municipio.

Un conductor pudo haber quitado en octubre de 2019 la licencia que vence 5 años después, que no condice con la obligación tributaria anual, insistió.

¿Qué pueden exigir en un operativo de control?

Una persona que no pagó ninguno de los 5 años, por ejemplo, tiene una obligación con el municipio que emitió la licencia y para renovar tendrá que pagar la deuda completa.

Sin embargo, como titular de la licencia de conducir con vigencia de 5 años, puede circular sin haber pagado el impuesto anual.

“El que me controla, salvo que sea de mi propio municipio, que es el que puede ponerme una infracción de acuerdo a la ordenanza vigente; no me puede multar porque mi licencia está vigente” explicó.

César Galván, director de Antecedentes, de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, hizo esta aclaración teniendo en cuenta que en los próximos días se intensificarán los controles en rutas, por semana santa y en municipio como Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Luque y Lambaré, vencen los registros este 31 de marzo.