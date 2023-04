Buscan a joven desaparecido desde hace dos meses en Capiatá

Desde el mes de febrero pasado, un joven capiateño se encuentra desaparecido. La familia lo busca incansablemente pero hasta ahora no cuentan con datos certeros sobre su paradero.

Norma Gómez, madre del joven, manifiesta que inició una campaña de búsqueda a través de las redes sociales. “Me llama mucha gente que me dice que lo vio pero al mismo tiempo me llama otra persona y me dice que también lo vio en otra ciudad, pero igual salimos a buscarlo”, manifiesta.

Marcelo Ariel se encontraba en casa de su hermano, en Capiatá, cuando desapareció. Dijo que iría a comprar cigarrillo y nunca más volvió, según el parte policial.

Lea más: Denuncian “desaparición” de persona acusada de violencia familiar en Santiago

Por su parte, la Policía ya emitió una orden nacional de búsqueda, pero hasta ahora sin resultados, indica la madre.

Norma solicita a la ciudadanía avisar del paradero de su hijo a la comisaría más cercana, si es que se lo ve en algún lugar.

El joven desaparecido es paciente ambulante del Hospital Neuropsiquiátrico y también tiene problema de adicción, que ya fue tratado pero no superado.

“Buscamos un centro de adicción para internarlo pero son muy caros, piden hasta G. 6 millones y los más económicos cuestan desde G. 500 mil pero no tienen lugar”, lamenta Norma.