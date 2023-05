Incan: pacientes sufren por falta de radioterapia y medicamentos

Debido a la falta de medicamentos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) hoy perdimos a una compañera, manifestó Juan Cabrera, de la fundación Las Elegidas. Denunció que una integrante de su grupo falleció debido a que no pudo realizar su tratamiento de manera oportuna debido a la falta de varios fármacos.

Cabrera mencionó que actualmente varios medicamentos están en falta porque el Ministerio de Salud Pública a raíz de deudas con varias empresas farmacéuticas que son las principales proveedoras de los medicamentos que precisan los pacientes.

“A algunas firmas se les adeuda más de G. 20.000 millones solo por medicamentos proveídos a través de los amparos. Mientras que a otras farmacéuticas se les adeuda más de G. 40.000 millones por entrega de medicamentos”, comentó Cabrera.

La falta de medicamento es un problema de nunca acabar, dijo. “Doy un ejemplo: leucovorina es un medicamento que el laboratorio hasta hoy día no entrega porque no se paga. Los pacientes están comprando ese medicamento en forma particular. También el ciplatino, que está en falta desde el año pasado”, lamentó Juan Cabrera.

Indicó que los equipos para tratamientos de radioterapia constantemente se descomponen y se tarda más de 15 días para que vuelvan a estar operativos.

Respuesta de la dirección

El director del Incan, doctor Julio Rolón, explicó que se está trabajando en un proceso de adquisición de medicamentos. En cuanto a la deuda que tiene el Ministerio de Salud con las empresas dijo que la cartera sanitaria está buscando los mecanismos de pago.

Con respecto a los equipos averiados, dijo que desde ayer ya estaban operativos nuevamente, y que se está agendando a los pacientes para que vuelvan a realizar sus tratamientos de radioterapias.