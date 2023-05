Caso Universidad Americana: joven que amenazó con tiroteo ya está recluido y tendrá su audiencia de imposición de medidas

El joven Rodrigo Jesús Zavala, quien la semana pasada había amenazado con un tiroteo en la Universidad Americana, así como a su ex pareja y a un amigo, ya se encuentra recluido en el Departamento contra el Crimen Organizado, según lo confirmó el comisario Luis López, jefe de esa unidad.

“Ayer salió de alta, esta mañana se fue otra vez para un control médico, y esta mañana tiene su audiencia con el juez para que le den las medidas que corresponda”, aseguró el comisario López. “Él está en carácter de detenido en el Departamento de Crimen Organizado”, señaló el comisario.

Esto en función a la orden de detención que había dictado el fiscal Ángel Ramírez, que se cumplió ni bien el joven fue dado de alta del hospital donde estaba internado.

Por su parte, la fiscal Andrea Vera confirmó que ayer se llevó a cabo la audiencia indagatoria ante su unidad, en la cual el joven se abstuvo de declarar y ya fue imputado y puesto a disposición del juzgado que hoy debería convocarlo para su audiencia de imposición de medidas.

Fiscalía pedirá medidas acordes a su condición de salud

La fiscala aseguró además que pedirá una medida adecuada a su condición de salud, pero que a su vez que no ponga en peligro la integridad de las víctimas. Si bien no quiso adelantarlo, la fiscal dio a entender que no pediría la prisión del joven, pero si que esté sometido al proceso y bajo control.

Zavala, aseguró la fiscala, está en constante acompañamiento de profesionales de la salud mental y por su propia familia, principalmente su madre, que se aseguran que se cumpla el tratamiento correspondiente.

Investigación continúa

Si bien la causa está esclarecida, ambas autoridades aseguraron que el proceso de peritaje del teléfono del involucrado, así como de las amenaza que fueron hechas hacia las víctimas y todos los elementos probatorios están bajo peritaje, así como los análisis que se realizan a la salud mental del joven.

