Familia de Maylen confía en que se hará justicia, en el último día del juicio oral

Hoy concluye el juicio oral y público contra el médico argentino Miguel Ángel Cavallo, por homicidio doloso de la joven Maylen Romero Ledesma. La joven falleció el 30 de diciembre del 2020 durante una cirugía plástica de implante de mamas.

Zulma Morales, mamá de Maylen, expresó que se sienten muy confiados en que el profesional será condenado, puesto que la Fiscalía presentó todos los elementos para sostener que fue un homicidio doloso. “Tenemos la certeza de que se va a conseguir justicia”, expresó.

La madre se encuentra frente al Palacio de Justicia junto con el novio, los amigos y familiares de Maylen, quienes se encuentran expectantes ante el resultado final. “Son más de dos años de lucha, hoy está todo en mano de los jueces”, planteó.

Maylen, el sol en la vida de su familia y amigos

Los allegados de la joven víctima llegaron hoy con girasoles en el pecho, que representan lo que significó Maylen en sus vidas.

“Ella era el sol de nuestras vidas, ella era la persona más importante de nuestras vidas, este girasol le representa porque los girasoles miran siempre al sol y cuando el sol no sale, ellos se miran entre sí para darse fuerzas. Y mi hija era así, ella siempre velaba por todas sus amistades, por su familia, por sus hermanos”, relató.

“Mi hija vivió una vida tan maravillosa, era una persona tan excepcional, tan servicial y solidaria; que su muerte también sirva para que ninguna persona más pierda la vida en manos de este médico”, finalizó la dolida madre entre lágrimas.

Por su parte, Alba Ledesma, la tía de Maylen, destacó la importancia de que este juicio siente un precedente, para que ninguna familia vuelva a pasar por mismo debido a una negligencia médica.

“Ahora nos reunimos como familia pero siempre hay un lugar vacío, siempre nos falta algo, no estamos ni vamos a estar completos nunca más. Esperamos que la gente se haga responsable por lo que hace, que no vuelva a suceder, que sepan que con la salud no se juega, que es demasiado delicada”, finalizó la tía.