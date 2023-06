Guardias privados piden mejores condiciones laborales: el 80% trabaja de forma precaria

Ezequiel Suárez, del Sindicato Nacional de Guardias Privados y Afines, lamentó el asesinato de Óscar Rigoberto Baranda, guardia de seguridad de Tecno Store, local asaltado el fin de semana en Villa Morra, Asunción. Lamentó que el compañero trabajaba forma particular y no formaba parte de alguna empresa legalmente habilitada, como establecen las leyes vigentes.

“Fue contratado de forma particular y en total contraversión a la ley 5424/15, que establece que los guardias deben pertenecer a una empresa legalmente habilitada por el Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional”, agregó.

Según trascendió, Baranda debía utilizar un balde para realizar sus necesidades y solo contaba con una silla como única comodidad para el desempeño de sus funciones. En ese sentido, aseguró que la mayoría de los guardias de seguridad deben trabajar en muy malas condiciones.

“El 80% de los compañeros están en esta situación, trabajando en forma precaria, sin ninguna caseta; más con este frío, tienen que soportar temperaturas heladas, calor, lluvias, tienen que hacer sus necesidades en balde, como este compañero, algunos tienen que ir a estaciones de servicio o con vecinos cercanos para hacer sus necesidades. Es lamentable la forma en que están los compañeros”, reclamó.

El representante del gremio comentó que desde el sindicato están en constante comunicación con las autoridades que deben velar por los guardias de seguridad pero las promesas que se realizan en las mesas de trabajo nunca son cumplidas. “Hoy en día todo queda en ‘agua de borrajas’ porque la situación de los trabajadores sigue siendo lamentable”, cuestionó.

Guardias de seguridad son sometidos a una “esclavitud moderna”

Suárez adelantó que van a reunirse con el Departamento contra Delitos Económicos de la Policía, que es la institución que habilita las empresas de seguridad y debería supervisar que los trabajadores estén en empresas legalmente habilitadas.

Además, también se reunirán con el Ministerio del Trabajo, para exigir que los funcionarios sean más implacables en las leyes laborales, porque normas básicas no se están cumpliendo en los casi 70.000 trabajadores de este sector.

“El guardia trabaja sin día libre, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, muchas veces no cobra su salario. Es una forma de esclavitud moderna”, expresó a ABC TV.