Video: Javier “Krosty” Enciso vuelve a las calles

El actor Javier “Krosty” Enciso fue sacado de la casa de su ex compañero de teatro Miguel Fermín Fernández, según este último comenta en un video que posteó en sus redes sociales.

A mediados del mes de mayo, Fernández se reencontró con su amigo, el recordado actor de la película Luna de cigarras, Javier “Krosty” Enciso, quien se encontraba en situación de calle.

El hombre le brindó vivienda y se encargó de realizar una colecta para Enciso. Indica que el dinero fue usado para su manutención y que incluso, aún queda un poco.

El video que rápidamente se hizo viral, muestra a Enciso sentado en una silla, frente a una computadora portátil y platos de comida, mientras es increpado por Fernández, que le informa que desde ese momento debe irse de la casa y le entrega G. 500.000.

El argumento de Miguel Fernández es que Enciso no quiere someterse a un tratamiento de desintoxicación, sin embargo, el afectado asegura que es maltratado verbalmente.

“Este señor Javier Enciso se retira de mi casa porque yo le prohibí salir y se reúsa a una internación” indica Fernández.

“Me retiro de tu casa por tu mal carácter y por someterme a una privación. Me sometes, me privas y me maltratás” asegura Enciso.