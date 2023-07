Funcionarios municipales de Ybycuí inician paro para exigir pago de salario

El grupo de manifestante presentó esta mañana una nota dirigida al ejecutivo municipal Gabilán Moreira a los efectos de informarle, que tras varios meses de atraso de sus salarios y ante constantes amenazas que vienen soportando de su parte, de que serán destituidos de sus puestos por no acompañar a su línea política, han tomado la decisión de realizar el paro de actividades.

Denuncian que salen de sus puestos de trabajo para reclamar sus derechos como funcionarios municipales y para exigir la regularización de salarios y de los haberes atrasados de los operarios desvinculados de la institución, que ascendería a G.150 millones.

El jefe de Liquidaciones de la comuna local, Luis Carlos Ríos, explicó que tomaron dicha medida de fuerza para expresar la injusticia que “estamos viviendo en nuestro lugar de trabajo, debido a que hay varias irregularidades en el pago de salarios”.

A su vez, la funcionaria de la Secretaría de Servicios Sociales de la Municipalidad local, Ingrid Santacruz, explicó que la situación es grave e insostenible, porque detrás de cada funcionario hay una familia que alimentar y deudas que pagar. “Le pedimos al intendente basta de favoritismo y persecución política y que pague a los funcionarios”, indicó.

El concejal Luis Andrés Rolón Samaniego (ANR-cartista) explicó que un grupo de concejales se adhiere a la protesta de los funcionarios. El apoyo obedece porque se encuentran en las mismas condiciones; no le pagan hace tres meses dieta y gastos de representación. La deuda a los ediles superaría G. 56 millones.

Estrategia y desesperación

El intendente local, Gabilán Moreira, no apareció hoy por la Municipalidad local. Dijo que está trabajando por las compañías porque estaba en desconocimiento de esta manifestación. Restó importancia a la medida de protesta, porque asegura que “esto es una estrategia y desesperación del equipo del candidato a intendente el concejal Julio Polaco Ortiz (cartista)”, quien el domingo se medirá para la Intendencia municipal, en las internas partidarias con la ex edil Cristina Servín, del Movimiento Participación ciudadana.

Explicó que había heredado de la administración de María Del Carmen Benítez (ANR) más de siete meses de atraso de salario a concejales y funcionarios municipales y deudas varias, y ahora están a punto de ponerse al día con ellos. A todos se les paga por igual, “aquellos que no trabajan o no justifican sus salarios se les hace esperar un poco más. Hay grupo de funcionarios que no quere trabajar, esos ya no fueron contratados”.

Dijo que desde la próxima semana verá la forma de pagar a los funcionarios y concejales. Desmintió que esté amenazando y persigue a los funcionarios. “Eso es una gran mentira”, manifestó el jefe comunal.

Los funcionarios para levantar la protesta quieren que se les pague dos meses de salarios y a 30 días que se ponga al día con todos.