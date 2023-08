Mujer mató a un presunto ladrón e hirió a otro en Mbuyapey

De acuerdo a datos preliminares, los propietarios de una vivienda, Liberato Giménez (63) y su esposa Juana Jara Pino (38), escucharon ruidos en la despensa y se levantaron para prepararse ante la sospecha de que podrían ingresar al dormitorio, relató el director Arévalo.

Agregó que la mujer se ubicó aparentemente detrás de la puerta y al ingresar uno de ellos le disparó. El sujeto recibió varios impactos de bala en el tórax y la espalda, de cuya consecuencia cayó tendido en la habitación y minutos después falleció. El otro hombre, que salió huyendo del lugar, fue herido en una de sus manos.

Agregó que hasta el momento no se pudo identificar a la víctima fatal porque no se tiene buena señal de internet y no estaban pudiendo acceder al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS).

En el lugar se encuentra trabajando personal del Departamento de Criminalística y de Investigación de Delitos. La investigación del hecho está a cargo del fiscal interviniente, Marcelo García de Zúñiga.