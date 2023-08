Varios heridos tras triple choque que involucra a un transporte universitario en Alto Paraná

Hasta el momento se desconoce la cantidad de heridos en el grave accidente ocurrido sobre la ruta PY 07 (conocida como Supercarretera Itaipú). Varias compañías de bomberos de la zona fueron convocadas para rescatar a los heridos de entre los hierros retorcidos.

La peor parte se llevó un transporte universitario perteneciente a la Municipalidad de Mbaracayú, que embistió contra la parte posterior de un camión de gran porte que transportaba soja. Otro de los rodados involucrados es de la marca Hyundai, modelo Santa Fe.

La Policía Nacional aún no emitió informe por lo que aún no hay lista de heridos. Sin embargo, preliminarmente se informó que no hay víctimas fatales pero sí heridos graves.

Sobre la circunstancias del accidente tampoco se informó, hasta el momento.