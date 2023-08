Hacienda investiga a “hurrera pudiente” seleccionada para recibir pensión alimentaria del Estado

La Municipalidad de Luque, administrada por el intendente Carlos Echeverría Estigarribia, compartió el viernes 18 de agosto en su perfil de la red social Facebook el listado de los adultos mayores seleccionados para recibir la pensión alimenticia mensual de G. 572.000 a partir de septiembre.

En el listado de los “seleccionados sin objeción” emitido por el Ministerio de Hacienda aparece una mujer de nombre María Lidia Orué de Santander, una conocida hurrera colorada, líder de comisiones vecinales que vive en la compañía Maramburé de Luque en una confortable vivienda.

Según fuentes, supuestamente la mujer fingió ser de escasos recursos económicos e incluso habría sido censada en una casa humilde que no es de ella. El censo para la selección de futuros beneficiarios es realizado por el Ministerio de Hacienda, pero acompaña la Secretaría de Adultos Mayores de la Municipalidad de Luque que contrata a los censistas.

Un dato llamativo es que el grupo de voluntarios para el censo está liderado por una persona “que conoce la zona”, según manifestó Anthony Paniagua, titular de la Secretaría de Adultos Mayores. La principal función de los censistas es corroborar que el adulto mayor realmente sea de condición humilde y sin recursos económicos suficientes.

Tras la denuncia pública sobre el caso, Paniagua dijo que ayer martes solicitó informes al Ministerio de Hacienda sobre el expediente de María Lidia Orué de Santander. Aseguró que la seleccionada sin objeciones aparece como inscripta en la Secretaría de Luque, pero de la selección culpó a la cartera de Estado.

Afirmó que conoce a Orué de Santander, pero señaló que él personalmente no la inscribió como adulto mayor de escasos recursos. “A ninguna persona de Luque se le excluye de la inscripción, pero la selección hace el Ministerio de Hacienda”, dijo el funcionario municipal.

Hacienda investiga el caso

En la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC) del Ministerio de Hacienda indicaron que recibieron la denuncia de la Municipalidad de Luque y que iniciaron una investigación al respecto.

La vocera manifestó además que no pueden brindar más detalles sobre el caso porque “recién comienza el proceso”. También señalaron que por ahora no se puede confirmar si María Lidia Orué de Santander seguirá o no en la lista de seleccionados para recibir el beneficio desde septiembre. Por último, resaltó que con la investigación se determinará cómo la mujer llegó a calificar sin cumplir con los requisitos.

Hasta tiene un salón comercial

La vivienda de María Lidia está ubicada sobre la calle Hernandarias de la compañía Maramburé de Luque. Un equipo de ABC visitó la zona y según los datos proporcionados por nuestras fuentes, se corroboró que efectivamente la hurrera colorada es pudiente.

La vivienda está cercada con una maciza y trabajada reja de metal pintada en negro. La casa tiene ventanas de blíndex y un salón comercial enfrente. Nuestros informantes aseguran también que María Lidia Orué de Santander tiene otras dos casas en los alrededores.

“Ella es conocida por pedir plata para ayudar a los demás, supuestamente. Se embandera con donaciones que hacen el Ministerio Público y otras instituciones, por ejemplo, a las comisarías de la comunidad. Humilde no es, tiene buena vida, pero no se sabe en qué trabaja”, dijo una fuente.