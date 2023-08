Luque: investigación de Hacienda definirá si excluyen o mantienen a “hurrera pudiente” en la planilla

Se trata de María Lidia Orué de Santander, una conocida hurrera colorada, líder de comisiones vecinales que vive en la compañía Maramburé de Luque en una confortable vivienda cuyo patio está cercado con reja maciza y hasta tiene un salón comercial en el patio de su casa, además de otras propiedades, según fuentes de la comunidad.

Hace una semana, la Municipalidad de Luque administrada por el intendente Carlos Echeverría Estigarribia (ANR cartista), compartió en sus redes sociales el listado de los adultos mayores seleccionados para recibir la pensión alimenticia mensual de G. 572.000 a partir de septiembre.

En la nómina aparece María Lidia y la indignación de la ciudadanía fue tanta que comenzaron a viralizar el dato tildándola de sinvergüenza. Según fuentes, supuestamente, la mujer fingió ser de escasos recursos económicos e incluso habría sido censada en una casa humilde que no es de ella para calificar.

Los censistas son enviados del Ministerio de Hacienda, pero también, la Secretaría de Adultos Mayores de la Municipalidad de Luque, a cargo del funcionario Anthony Paniagua, se encarga de seleccionar a otros censistas luqueños “de cada zona” donde hará el relevamiento de datos y corroboran que los interesados sean realmente de escasos recursos económicos.

Tras el escándalo, la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC) de Hacienda ya inició una investigación, que no se sabe cuánto tiempo durará, y que determinará si María Lidia, sigue o no en el listado de beneficiarios “sin objeción”.

Se presume, que en el legajo de María Lidia debe figurar su dirección y otros datos del momento en que fue censada. Para aclarar la situación, la Municipalidad de Luque “denunció” el caso a Hacienda y solicitó informes.