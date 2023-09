Contraloría Ciudadana de Ñemby dice que denunciará al intendente en la Fiscalía General

La Contraloría Ciudadana del Municipio de Ñemby (CCMÑ) presentará mañana ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal contra el intendente municipal de ese distrito, Tomás Olmedo (ANR), por supuesto mal desempeño de funciones y uso discrecional de los recursos de la municipalidad.

El vicepresidente del grupo contralor, Víctor Agüero, comentó que mañana se presentarán con abogados en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) para formular una formal denuncia contra el jefe comunal para una investigación penal.

“Con patrocinio de abogados vamos a presentar la denuncia ante la fiscalía general contra el intendente. Ya tenemos una carpeta con todos los antecedentes que dieron pie al pedido de intervención, como la licitación anulada por la Dirección de Contrataciones Públicas de más de 3.000 millones de guaraníes”, expresó Agüero.

Dijo que también presentarán detalles de los trabajos de iluminación realizado en el Cerro Ñemby donde debían instalar 21 columnas y solo fueron colocadas 11 postes. Además, las transferencias realizadas a comisiones vecinales.

Lea más: Diputados constatan que no fueron instaladas la totalidad de columnas en el Cerro Ñemby

Agregó que la ciudadanía se encuentra cansada de los hechos de corrupción y que ya no permitirán que las autoridades cometan abusos con los recursos de la municipalidad. Están dispuestos a salir a las calles para exigir transparencia, indicó Agüero.

La copia de la denuncia que se realizará ante el Ministerio Público será presentada también ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia el pedido de intervención de la mencionada municipalidad.

Mayoría de la comisión especial solicitará rechazo

El presidente de la comisión especial que investiga el pedido de intervención de la Municipalidad de Ñemby, el diputado colorado Carlos Núñez Salinas, adelantó que existen dos dictámenes; uno en mayoría que solicita el rechazo porque supuestamente no reúne los elementos para el efecto.

Lea más: Denuncian la instalación de “columnas de oro” en Ñemby

“Hemos realizado el estudio correspondiente y hemos llegado a tener nuestras conclusiones en base a pruebas, se han presentado todas las pruebas. A través de ese hecho fueron emitidos dos dictámenes para acompañar y en mayoría se rechaza la intervención, porque no reúne los elementos para poder avanzar”, expresó Núñez Salinas.

Agregó que la comisión especial no encontró ningún daño patrimonial en la municipalidad de Ñemby y que está plenamente comprobado. Dijo que la ciudadanía puede tener acceso a los documentos respaldatorios.

Consultado sobre por qué no permiten una intervención para aclarar que no hubo daño patrimonial en la municipalidad, respondió que para una intervención de debe de reunir un presupuesto, que tiene que existir indicios reales de faltas graves que perjudiquen a la ciudadanía y la comuna, y que al no existir nada de esto, es difícil aprobar una intervención, expresó el legislador.

Negó que exista una estrecha amistad con el intendente

El legislador colorado negó que entre él y el intendente de Ñemby exista una estrecha amistad, sino que solo forma parte de su equipo político que apoyó su candidatura a diputado y. Aseguró que se actuó con transparencia en la comisión especial.

Lea más: “Cumbre de poderes, una farsa” , dice edil de Ñemby

“La verdad es que este proceso de intervención de la ciudad de Ñemby se llevó con un trabajo muy abierto con todos los miembros de la comisión, liberales, colorados y de tercera fuerza. Es muy difícil decir que uno puede ayudar cuando se hace un trabajo transparente; se han puesto sobre la mesa, toda la información y toda la audiencia necesarias”, expresó el diputado.

Minoría de cuatro diputados pedirán la intervención

Sin embargo, cuatro de los nueve integrantes de la comisión especial dictaminaron por la intervención de la Municipalidad de Ñemby. Alegan que existen serios indicios para dicho trámite, pero la definición final tomará el pleno de la cámara baja.

El diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken comentó que tras verificar las obras denunciadas se encontraron serios indicios de daño patrimonial, en especial en la instalación de alumbrados en el cerro Ñemby.

Lea más: Responsabilizan a Santiago Peña y a Pedro Aliana de falta de transparencia y violencia en Ñemby

“Existen indicios de probables daños patrimoniales, por lo que ya firmamos un dictamen para la aprobación de la intervención. Creemos que una intervención puede esclarecer estos indicios y dudas que existen”, expresó Vaesken.

Además de Vaesken, firmaron el dictamen los diputados Carlos Pereira, Pastor Vera, ambos del partido liberal y Johana Ortega, del partido País Solidario.

Hace una semana, el exministro de salud, Julio César Velázquez, pidió a los seccionaleros y funcionarios defender una administración colorada.