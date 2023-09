Yacyretá incumple mandato judicial al no reponer a exjefe técnico, dice abogado

El Ing. Leopoldo Melo, exsubjefe de la Margen Derecha (MD) del Departamento Técnico de la CHY, junto a su representante jurídico Juan José Berni, y la actuaria judicial Lorenza Pedrozo Marecos, llegó hasta la oficina de Recursos Humanos de la EBY en Ayolas, para hacer efectiva la orden de reintegrar en la Subjefatura del Departamento Técnico de la Central de la Entidad Binacional Yacyretá con asiento en el distrito ayolense.

A su salida del predio de la EBY, José Berni expresó que fueron atendidos por funcionarios del ente, y que solamente manifestaron que darán trámites a la orden judicial; no fueron específicos si acatan o no la medida.

“Ante esta respuesta evasiva, hemos solicitado al juzgado que comunique al Ministerio Público el no acatamiento a la orden judicial; en este momento estamos ante un desacato a una orden judicial y las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá deben ser investigadas por este desacato, han cometido un delito y deben cumplir una pena carcelaria establecida en el Código Penal”, indicó.

Por otro lado, señaló que el Ing. Leopoldo Melo es una persona capacitada para ocupar el cargo, que es un patriota que defendió los derechos del Paraguay ante la Argentina; donde constantemente se roba la energía, se atropella los derechos de todos los paraguayos; esta reposición reivindica el derecho de todos los paraguayos.

“Seguramente, no quieren acatar la orden judicial, porque el ingeniero Leopoldo Melo va a denunciar todos los hechos de corrupción que hay dentro de la Entidad Binacional Yacyretá; licitaciones amañadas, robo de energía que hace la República Argentina, no podemos seguir permitiendo que entren personas que no son patriotas, que no están capacitadas para ocupar ese cargo”, agregó.

Desde el área de Comunicaciones de EBY, al ser consultado sobre lo expresado por Juan José Berni, manifestaron que el equipo jurídico está analizando la situación para después ver los pasos a seguir.

