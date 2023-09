Embarcaciones supuestamente circulan sin tripulación mínima reglamentada, denuncian

Una autoridad de la Asociación de Profesionales Marítimos de la Marina Mercante Nacional, que se identificó, pero prefirió resguardar su identidad por miedo a represalias, se comunicó a la redacción de ABC Color para denunciar la corrupción que se genera en las aguas nacionales y perjudica a miles de trabajadores.

Lea más: Buscan actualizar la legislación que regula a la tripulación de embarcaciones

Según la denuncia, la Marina Mercante Nacional no cumple con la tripulación mínima reglamentada en la Legislación Fluvial Naval. Dicen que dicha institución acuerda la irregularidad con la Armada Nacional en beneficio propio y afecta a miles de trabajadores paraguayos, que no son contratados para operar en las navegaciones.

Qué dice la Legislación Fluvial Marina

De acuerdo a los decretos N° 2785/1959 y 19.687/67 de la Legislación Fluvial Marina, se indica que deberá embarcar 1 Capitán Práctico y 1 Práctico ayudante, 1 maquinista de segunda, jefe de maquinistas, hasta tres marineros y un cocinero. La reglamentación varía de acuerdo al tonelaje de arqueo total.

“Bajo la mesa, la Armada Nacional recibe dinero, como coima. Muchos marinos mercantes estamos sin trabajo a consecuencia de la gran corrupción de la Armada Nacional y la Marina Mercante Nacional”, sentenció el denunciante.

Incumplimiento de norma pone en riesgo la embarcación, aclaran

Destacan que, al no cumplirse estos puntos, se pone en riesgo la vida de los personales a bordo, las embarcaciones, las cargas y la contaminación del medio ambiente. Asimismo perjudica a cientos de marinos mercantes ya que no pueden realizar el trabajo y, por lo tanto reciben ningún pago.

Lea más: Marina mercante realiza “fiscalización” de embarcaciones

Sostuvo que quien gana finalmente es el armador, al no pagar por el personal reglamentado. “En este caso, la Armada Nacional no hace cumplir las normas establecidas por la Marina Mercante. Ahí sucede la corrupción y salimos perjudicados los marinos mercantes que no logramos embarcarnos”, lamentó.

Unos 25.000 trabajadores afectados por la “corrupción” naviera

Según detalló la fuente unos 25.000 trabajadores son afectados por esta irregularidad. “Muchos no tienen trabajo a consecuencia de la corrupción”, sentenció. Como medida, también habían denunciado este presunto esquema de corrupción ante el Ministerio de Obras Públicas y la Cámara de Senadores.

Lea más: Intervienen Marina Mercante por irregularidades en la administración

El denunciante aclaró que esta irregularidad solo ocurre con embarcaciones dentro del territorio paraguayo. Sentenció que ningún otro país va a permitir la circulación sin la tripulación completa.

Las embarcaciones que circulan dentro del territorio nacional transportan diversos productos que mueven la economía paraguaya como arroz, maíz, diversos granos y piedras, desde distintos puertos del país.