Retiro de energía de la EBY: hay cosas que no nos dicen, dijo senador

Con relación a la situación del retiro del 100% de la energía que le corresponde al Paraguay desde Yacyretá, el senador Ever Villalba dijo que existen cosas que la población no maneja, y por eso es importante hacer un poco de historia, y recordar que el propio Santiago Peña solicitó al ministro de Argentina Sergio Massa, que no pague la deuda pendiente que tiene con Paraguay para acogotar a los que administraban la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“No sé en qué momento se rompió ese enamoramiento entre Peña – Massa; porque después el ministro visitó nuevamente a Santiago Peña; existen cuestiones complicadas que no nos cuentan; y lo que se puede sospechar que las acciones del gobierno paraguayo están afectando las elecciones del otro lado del río”, explicó.

“Por un lado condenamos el cobro del peaje en la Hidrovía, y por otro está la cuestión de Yacyretá que se debe analizar con mayor profundidad, exigir que de una vez se pueda poner las cartas sobre la mesa, revisar el Tratado de Yacyretá; por un lado, nuestro gobierno ratifica el acuerdo Cartes – Macri, y, por otro lado, el gobierno argentino busca ratificar un tratado del 92 93″, indicó Villalba.

Los diplomáticos de ambos países deben sentarse a discutir y solucionar el problema sin recurrir a un fanatismo que no nos lleva a nada; algunos ya hablan de ir a la guerra, esta situación se debe resolver con diplomacia, finalizó.

