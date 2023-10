Defensa de Cárdenas insiste en prescripción y pretende que caída de techo quede impune

El exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, Vicente Acosta, exdirector del Colegio Nacional de Lambaré, Francisco Cantaluppi, arquitecto, y Guido Salcedo, exadministrador de finanzas de la Municipalidad de Lambaré, comparecieron hoy ante un Tribunal del Juzgado de Luque, para un nuevo juicio oral y público.

Los procesados ya habían sido condenados en septiembre de 2021 y el Ministerio Público logró la pena de 4 años de prisión para todos los mencionados, involucrados en el hecho punible de lesión de confianza por el desvío de más de G. 266 millones, que luego derivó en el derrumbe completo del techo de una de las aulas del Colegio Nacional de Lambaré, por deficiencias en la construcción.

En la etapa incidental del nuevo juzgamiento, la defensa de Cárdenas, insistió en la prescripción de la causa y en consecuencia, pidió el sobreseimiento definitivo del procesado. Las demás defensas también plantearon el mismo recurso e incluso solicitaron la inclusión de elementos probatorios.

Sin embargo, el fiscal del caso Luis Said, solicitó al tribunal presidido por el juez Rodney Rejala y cuyos miembros son los magistrados Lilian Flores y Hugo Segovia, el rechazo de todos los incidentes presentados por las diferentes defensas y pidió que, se analice todo el tiempo que se dilató el proceso penal mediante las groseras chicanas planteadas, porque según el agente, el caso aun no prescribió.

Los abogados del exintendente y de los demás procesados, afirmaron que los hechos ocurrieron hace 10 años y 9 meses y que todos los plazos procesales ya prescribieron. En consecuencia, los acusados deben ser beneficiados con el sobreseimiento definitivo.

Pero, el fiscal Said aseguró que el caso fue dilatado por 4 años y 6 meses. Por lo tanto, aun no prescribió, y no debe quedar impune.

El representante de la Fiscalía dijo además que la sociedad no merece que la causa termine de esta manera y solicitó el acto de apertura del nuevo juicio. Agregó que, afortunadamente hoy, no tenemos víctimas que lamentar en consecuencia del desplome del techo del aula del noveno grado, ya que el hecho ocurrió en horas de la siesta, cuando nadie estaba en el colegio.

Respecto al pedido de inclusión de nuevos elementos probatorios, señaló que el Ministerio Público ya incluyó en su momento todos los elementos que consideró pertinente y también pidió el rechazo de dicho requerimiento.

Entonces, el Tribunal resolvió en la fecha, analizar cada una de las solicitudes y convocó otra vez a los procesados y sus respectivos abogados para el 18 de octubre a la 10:30, en el Juzgado de Luque.

Tribunal ayudó a Cárdenas

Un Tribunal de Apelación, compuesto por María Eugenia Chávez de Allen, Fabriciano Villalba Martínez (presidente) y Lourdes Cardozo, admitió en junio de 2022 los recursos de apelación presentados por los abogados Pablo Reinero Villalba, Juan Francisco Villalba Ydoyaga, Mirtha Patricia Morel, Raúl Peralta y Fernando Brítez, según un documento que fue difundido.

Este Tribunal de Apelación calificó de “pobre” la fundamentación del Tribunal de Sentencia que condenó a Roberto Cárdenas, Vicente Acosta, Francisco Cantaluppi y Guido Salcedo, a 4 años de cárcel por lesión de confianza.