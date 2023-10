Activista plantea distintivos no fijos para personas con discapacidad

En Paraguay no existen los distintivos para las personas con discapacidad cuya colocación es destinada a los automóviles y a su vez, que no son fijos. Otros países -como Estados Unidos- sí cuentan con este objeto similar a un pequeño cartel que puede ser visto en los retrovisores.

Al respecto, el activista por los derechos de las personas con discapacidad y también socio fundador de la Organización Parigual, Teo Urbieta, explicó que esta identificación es emitida de forma gratuita en otros países por cada municipio donde reside la persona.

Asimismo, explicó poniendo de ejemplo que su vehículo no solamente lo utiliza él, sino también otras personas que no tienen una discapacidad y ante esto, a diferencia de una calcomanía que es algo fijo, este distintivo puede ser fácilmente removido, como también ser colocado en otro automóvil en el que esté una persona con discapacidad, teniendo así la posibilidad de acceder a un estacionamiento reservado.

“La identificación es para que la tenga cada persona consigo y no fija en el vehículo. Simplemente se cuelga por el retrovisor y está a simple vista”, agregó.

“Es un derecho”, asegura activista

Asimismo, Urbieta también aseguró que pese a varios planteamientos previos que hizo tanto a concejales municipales como también a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), él seguirá insistiendo con la idea ya que corresponde a un “derecho” y también a “una necesidad”.

“Creo que es algo oportuno. No hay muchos lugares reservados y a veces ni los guardias pueden estar seguros sobre el uso. Esta identificación debería tener validez nacional, yo a donde sea que me voy, me voy con mi discapacidad”, relató.

Sobre este planteamiento, el concejal de Asunción y presidente de la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Municipal, Pablo Callizo, indicó que esta propuesta podría ser planteada entre sus colegas e incluso consideró que podría contar con apoyo.

“Habría que analizar; puedo hacer la propuesta a la Dirección de Tránsito sobre el tema”, indicó el edil en comunicación con ABC Color.

