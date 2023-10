Ministerio de Salud adeuda 6 meses por diálisis al Centro Nefrológico Misiones

El Centro Nefrológico Misiones, hace 9 años, está prestando servicio de hemodiálisis a través de un contrato con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Instituto de Previsión Social (IPS), hace 3 años. La encargada y propietaria del Centro, licenciada Maura Llano, manifestó que la secretaría de Estado hace 6 meses adeuda por el servicio que ascendería a G. 300 millones hasta la fecha.

“Hace 9 años que estoy prestando el servicio con el Ministerio de Salud, nunca tuve problemas. Hace 6 meses me están adeudando por el servicio, que serían G. 300 millones, pero gracias a Dios puedo sostenerme y poder brindar la atención correspondiente”, comentó Llano. “Con el IPS no tengo ningún inconveniente, ellos no me deben nada, con ellos trabajamos muy bien; hace 3 años estoy brindando el servicio a los asegurados de la provisional. Actualmente, estamos atendiendo a todos los pacientes los días lunes, miércoles y viernes en el turno mañana y son 9 pacientes que son atendidos en estos días”, comentó la profesional de la salud.

Adelantó que seguirán atendiendo a todos los pacientes que necesitan dializarse, ya que hay forma para solventar los gastos. “Pero la deuda que tenemos estamos arrastrando desde hace años con la administración anterior. Recibimos la promesa de que nos van a estar pagando”, finalizó Maura Llano.