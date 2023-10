PLRA no tiene nada que festejar hoy, afirma ex intendente nepomuceno

El político liberal Néstor Orlando Rojas Villalba tiene la particularidad de haber sido intendente municipal en dos distritos del departamento de Caazapá. Fue intendente de Gral. Morínigo, en el periodo 2000-2005, posteriormente ocupó el mismo cargo, pero en San Juan Nepomuceno, entre 2015 y 2021, actualmente es miembro del directorio del PLRA en representación de Caazapá.

El dirigente aseguró que el PLRA no tiene nada que festejar en esta fecha porque se encuentra arrodillado ante el dinero sucio de los que manejan nuestro país actualmente. Rojas Villalba dijo que a pesar de la situación, no muy alentadora, asegura tener esperanzas en las figuras emergentes del partido, como ser el senador actual Ever Villalba y Eduardo Nakayama, quienes podrían recuperar con su liderazgo el sitial de un partido opositor en el país.

El político nepomuceno dijo además que la conducción actual del PLRA, ejercida ilegalmente por Hugo Fleitas, no representa a los liberales. Ya no vemos hombres como Rodrigo Campos Cervera o un Evelio Fernández Arévalos, quienes siendo parlamentarios demostraron la entereza y firmeza como hombres íntegros representando al PLRA.

Hoy muchos parlamentarios azules se encuentran a la venta, o como mínimo en alquiler. No es este el PLRA al cual quiero pertenecer. Pero tengo la esperanza, que la nueva generación podrá lograr recuperar la confianza de la ciudadanía hacia el PLRA, sentenció por último el conocido político opositor.

El comité del PLRA de esta localidad, presidida por Gustavo Aquino Cubilla, organiza una cena de confraternidad entre sus afiliados en el local del tinglado municipal desde las 19:30.