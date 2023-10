Mala praxis en IPS: Ramón Samudio ingresa a su cuarta cirugía tras la amputación de sus piernas

En la tarde de este jueves, Ramón Samudio será sometido a una cuarta cirugía luego de que en el IPS le amputaran las 2 piernas, una por un “error de comunicación” en el año 2022. El procedimiento se denomina “remodelado de muñón”.

Gerardo Samudio, hijo de don Ramón, de 80 años, comentó que su padre ingresará en la tarde de este jueves a una nueva intervención quirúrgica en el Hospital Central del IPS.

El paciente se encuentra internado desde ayer, ya que la cirugía estaba programada para este miércoles, sin embargo, se debió pasar para hoy porque los estudios necesarios para tal efecto no pudieron realizarse en su totalidad.

“Ayer se tenía que operar mi papá, pero los estudios con especialistas no se completaron y le tenían en ayunas por lo que se decidió que se alimente para que hoy se terminen los estudios y pueda entrar al quirófano”, explicó.

Lea más: Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que don Ramón se encontraba con mucho dolor “por un huesito que está por traspasar la piel. Por eso le van a cortar un poquito más”, manifestó Gerardo, no sin antes recordar que si la operación no hubiese sido errónea su padre no hubiese estado pasando por esto.

Falta de protocolo

El hijo de don Ramón Samudio también manifestó que la Previsional sigue con las mismas falencias de siempre, como la falta de protocolo.

Lea más: Denuncia por amputación errónea en IPS queda en el “oparei”

Amputación por error

Ramón Samudio ingresó a quirófano el 9 de julio del 2022 con la indicación de la amputación de la pierna derecha, pero le cortaron la pierna izquierda, pese a que hasta en la ficha operatoria, como en el plan de cirugía, figuraban qué miembro le debían amputar.

Luego de varias idas y venida en el ámbito jurídico la fiscala adjunta Patricia Rivarola concluyó que la decisión de amputar la pierna izquierda era necesaria para salvar la vida de la víctima y, por ende, justifica la acción de los médicos del IPS.