Reclamó la caída de un ventilador sobre su hijo y ahora el colegio le niega la inscripción, denuncian

Un alumno de 8 años del Colegio San Cristóbal de Asunción sufrió golpes y laceraciones cutáneas luego de que un ventilador de techo –que no estaba en uso– cayera sobre él mientras estaba en su clase de robótica.

Pese a que nada tiene que ver con el mantenimiento del colegio, la profesora Shirley Ferreira fue “puesta en el freezer”, según denunciaron.

Los padres del alumno de 8 años expusieron el hecho ante el arzobispado, ya que se trata de un colegio católico subvencionado. También llevaron el reclamo al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Municipalidad.

Cristina Sosa, madre del niño y delegada de curso, fue convocada hoy al colegio para recibir una nota: le entregaron una notificación que expresa que no le van a admitir a su hijo el año que viene.

“No le van a admitir a mi hijo por una represalia por la denuncia. En la notificación no expresan el motivo, solo el derecho legal a admisión y readmisión”, declaró Sosa.

“Mis hijos no tienen problema de nada, y mis hijos más grandes terminan el 9º el año que viene; mientras que el más chico el año que viene haría el tercer grado”, indicó la denunciante en conversación con ABC Color.

“Mis hijos no tienen problemas de conducta, justamente voy a solicitar en el colegio el informe conductual de ellos. Jamás los profesores van a decir que tuvieron algún problema en su vida”, adelantó la mamá.

Sosa recibió la notificación de que su hijo menor no será admitido el año que viene al tercer grado. Y la notificación de sus hijos mayores será entregada al padre, según le dijeron.

Reclamó la caída de un ventilador totalmente indignada

“Yo estoy indignada totalmente porque soy una persona que siempre trabajé para el colegio, soy una mamá súper presente en la institución y por haber reclamado seguridad me dan a entender que está mal reclamar”, amplió.

Sosa añadió: “Hice denuncia de la parte edilicia, la enseñanza es excelente, la calidad de los profesores, pero la parte administrativa es pésima ya que no ponen en condiciones mínimas. Es indignante”.

La caída del ventilador

“La caída del ventilador que dañó a mi hijo ocurrió en agosto, y en ningún momento se pusieron en contacto con nosotros. Exigí que me muestren documentos del mantenimiento que supuestamente hicieron en vacaciones pero no me quisieron mostrar”.

“Adujeron que no tenían por qué mostrarme, yo había pedido e hice la denuncia en la fiscalía”, recordó.

Siempre según Sosa, la municipalidad de Asunción contestó que desde el año 2021 se pide que se ponga en condiciones la parte edilicia del colegio.

“Solo cambiaron los ventiladores, y nosotros fuimos a hacer verificaciones con un papá que tiene conocimientos sobre el tema y nos prohibieron la entrada”.

“Comprobamos que ni siquiera funciona el botón de emergencia contra incendios, el 2022 el colegio recibió una notificación de la municipalidad. Eso fue por fisuras en paredes y techos, baldosas levantadas y baños con humedad”, mencionó.

El niño sufrió traumatismo y corte

El niño de ocho años tras la caída del ventilador -sin funcionar- sufrió golpes, un chichón en la cabeza, y un corte en el brazo por la aleta. Desde entonces el pequeño tiene miedo de estar debajo de un ventilador.

La madre insistió: “No pueden prohibirle a mis hijos que asistan a su colegio, es subvencionado, prima el derecho del niño, y ellos no tienen problemas de conducta dentro de la institución”.

“Vamos a acudir al Ministerio de la Niñez, al ministerio de Educación para que se tomen las medidas correspondientes. Mi hijo menor culmina mañana su colegio y como delegada le entregaré sus recuerdos y anuario”, dijo entre lágrimas.