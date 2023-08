Colegio San Cristóbal: padres se manifestaron a favor de docente desvinculada y exigen mantenimiento de la institución

Un niño de 8 años que estaba en su clase de robótica sufrió heridas en la cabeza y parte del cuerpo luego de que un ventilador de techo cayera sobre él. El hecho ocurrió el lunes último el Colegio San Cristóbal de Asunción.

Tras el suceso, la institución educativa privada subvencionada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) procedió al despido técnico de la docente Shirley Ferreira Quevedo, que en ese momento estaba a cargo de la clase, pero nada tiene que ver con el mantenimiento de la institución.

Como apoyo a la docente apartada de su cargo y para exigir el mantenimiento general de la institución, padres de alumnos matriculados en el centro educativo se manifestaron esta mañana frente al colegio.

Docente fue la que tomó fotografías del ventilador caído

La maestra de robótica explicó que además de dar clases se encarga del reclamo de cuotas, manejo de inventarios de insumos informáticos y verificación del correo electrónico de la institución; no así del mantenimiento. Refirió que no existen motivos para su desvinculación por lo que cree que es a causa de que tomó la foto del ventilador caído que se viralizó entre los padres de la institución.

“Se hizo pública la fotografía, el estado en que en que están los ventiladores. Ese ventilador no estaba funcionando porque el aire acondicionado estaba prendido. Lo que molestó es que se haya difundido esa imagen por los medios de comunicación”, dijo la docente a ABC TV.

La maestra precisó además que tras el suceso, se le comunicó el martes pasado que la institución quería suspender las clases de robótica. Ella comunicó la noticia a los padres que no aceptaron eliminar las clases extracurriculares de robótica.

“Los padres se levantaron contra la decisión, tomaron la posta para defender las clases de sus hijos”, dijo la educadora.

Elevada cuota incluye mantenimiento que no se hace, denuncian los padres

Cristina Sosa, madre del alumno herido por el ventilador que cayó, explicó por su parte que su hijo “se salvo de milagro” ya que el percance ocurrió en el momento en que el niño se estaba levantando para ir al sanitario. Indicó que el golpe que recibió el alumno fue de las aletas del aparato eléctrico que le ocasionó un golpe fuerte en el brazo.

“Era un ventilador viejísimo al que evidentemente no se le realizó el mantenimiento correspondiente. Es una vergüenza. Nosotros pagamos una cuota que incluye el manteniendo de la institución. Estoy pagando G. 700 mil y por mi hijo más grande G. 800 mil, pese a que es un colegio con el 80% de sus docentes subvencionados”, se quejó.

Según indicó la madre, cada octubre se paga G. 250 mil más que dicen que está destinado para todo lo que es mantenimiento.

“Yo tuve que exigir que me reciban pero me dijeron que no me iban a recibir. Además, que tiene que ver la profesora, ella no es la encargada de hacer el mantenimiento.”, cuestionó la madre del niño.

Las autoridades del Colegio San Cristóbal no brindaron declaraciones pese a la exigencia de los padres que pedían documentos que demuestren los trabajos de mantenimiento realizados en el centro educativo.