Eusebio Ayala: comerciante denuncia que la municipalidad no le permite vender en un espacio que pagó

Blanca Franco manifestó que se encuentra muy preocupada porque la Municipalidad de Eusebio Ayala la quiere sacar del espacio de ventas que ocupa sobre la avenida Julia Miranda Cueto, al costado del mercado municipal. Dijo que está en el sitio desde hace más de un año y medio, y que está al día con el pago a la comuna, que es G. 20.000 por día. Ahora la quieren mudar de lugar porque presuntamente el predio se utilizará como estacionamiento, indicó.

“Yo no puedo abandonar mi lugar de ventas, mucho menos en esta época que necesitamos hacer plata suficiente para nuestra Navidad”, dijo Franco.

La vendedora añadió que ayer tuvo un desagradable momento con los agentes de la Policía de Tránsito, quienes la quisieron sacar del lugar a la fuerza.

Blanca Franco ofrece en su puesto frutas, verduras, remedios refrescantes y alimentos. Indicó que nunca dejó de pagar el monto para ocupar el espacio, por lo que considera que sacarle del sitio sería una injusticia.

“Yo no voy a salir de mi puesto porque necesito trabajar y no acepto que me quieran cambiar de lugar porque yo pagué por este espacio”, dijo.

De momento la vendedora continúa realizando su trabajo, pese a la advertencia de la municipalidad y los agentes de la Dirección de Tránsito que debe desalojar el lugar.

Tratamos de hablar con el intendente de Eusebio Ayala, Víctor Manuel Giménez (ANR), sobre la denuncia de la vendedora, pero no atendió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.