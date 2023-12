Varios funcionarios de blanco se quedan sin contrato en Misiones

Quince funcionarios de blanco del Hospital Distrital de San Ignacio y 12 del Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones, recibieron como regalo de fin de año -como lo denominan los afectados- la notificación de la no renovación de sus contratos para el año 2024.

Lea más: Salud registra aumento de casos de covid-19 y dos nuevos fallecidos

En ese sentido, una de las afectadas, Gloria Galeano mencionó que no habiendo ninguna falla en sus funciones, y siendo funcionarios “5″ en la calificación del personal, no les renovarán sus contratos.

“Nosotros no tuvimos ninguna falla en nuestras labores designadas, en las evaluaciones que nos hacen todos tenemos `5` en cumplimiento del trabajo y desde la Octava Región no nos dieron explicación del porqué no se nos va a renovar el contrato”, manifestó.

“Creemos que sería una persecución política, porque en las últimas elecciones estuvimos trabajando por la figura del candidato a gobernador de Fuerza Republicana, Richard Ramírez, y no por el candidato de Honor Colorado, Michel Flores”, acotó Galeano.

“Hoy tuvimos una reunión con el gobernador Ramírez, quien nos prometió que estaría viendo cuál es nuestra situación y que podamos volver a ser contratados”, acotó.

También mencionó que el martes estarían realizando una manifestación frente a la Octava Región, exigiendo la explicación. Por su parte desde la Dirección regional no dijeron los motivos de esta decisión.