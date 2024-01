Esperan buen movimiento comercial esta noche y madrugada por día de Reyes Magos

Los comerciantes de Ciudad del Este se preparan para recibir a los “Reyes Magos” con optimismo por el impulso económico que tradicionalmente acompaña a esta festividad. La vereda de la avenida Pioneros del Este es el principal punto de la vía pública donde se instalan los vendedores.

Pasado el mediodía empezaron a instalarse los comerciantes con sus variadas ofertas. En horas de la tarde se empezaron a concretar las primeras ventas. Entre las opciones se puede encontrar una diversidad de juguetes, que van desde G. 10.000, bicicletas a partir de G. 500.000, triciclos G. 170.000 y patinetas G. 130.000.

Edgar Aguayo es un artesano de Luque que por segundo año consecutivo viene a la capital departamental para ofrecer juguetes de madera. Refirió que la experiencia del año pasado fue buena y que por ese motivo regresa con más opciones como sillas, cocinas, toilette, caballitos, pizarras, autos, entre otros.

“Este año me prepare más, el año pasado solo traje cocinitas y casitas y no me quejo de las ventas, recuperé lo que invertí y gané un poquito”, dijo.

Agregó que durante la tarde la gente mayormente se acerca a preguntar los precios, pero que el movimiento comercial se refleja en horas de la noche y madrugada. “El horario nocturno es el momento en que se concretan las ventas”.

Otros comerciantes relataron que el flujo de clientes empieza a aumentar cuando todos los locales cierran sus puertas, al considerar que los vendedores de la vía pública quedan como única opción de compras hasta la mañana del sábado 6 de enero.

Esperan un intenso movimiento en las próximas horas, aprovechando esta fecha para aumentar sus ventas.