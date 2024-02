Nakayama critica a Contraloría por notar recién presunto conflicto de intereses de Pettengill

El senador liberal Eduardo Nakayama dijo que le parece llamativo que el mismo día que se dio la expulsión de su colega Kattya González, justo la Contraloría se haya acordado de evidenciar el supuesto conflicto de intereses en el que calló el congresista Luis Pettengill, ya en octubre del año pasado.

Nakayama recordó que en aquella sesión se debía votar por un préstamo de US$ 600 millones para pagar a constructoras y también otras empresas. En ese momento, rememoró el congresista, Celeste Amarilla le había advertido a Pettengill que no vote. “Incluso, él dijo que no lo iba a hacer y al final votó”, comentó Nakayama.

El senador dice que no niega que el hecho se deba analizar, solo que el momento en que se da la denuncia no le parece producto del “azar”.

“Preocupa que ahora saquen esto”

“Yo opiné en su momento que había que estudiar si había méritos, porque el ingeniero Pettengill viene del sector privado. Todos saben que es del sector de la construcción. Pero preocupa que ahora recién se saque esto, en el mismo día en que destituyeron a Kattya”, expuso el liberal.

A la vez se preguntó por qué la Contraloría esperó tanto tiempo para dar a conocer este tema si la votación fue en octubre.

Añadió que el hecho le parece incluso “peligroso”. “En este momento estamos denunciando que lo que se hizo el miércoles abrió la caja de Pandora y se violentó el reglamento. Nos mostraron que una mayoría circunstancial de 23 senadores puede cambiar toda a composición de la Cámara”, alertó Eduardo Nakayama.

“Atropellaron absolutamente”, resalta Nakayama

Al político le preocupa que “22 senadores titulares que fueron elegidos por voto popular puedan ser reemplazados por suplentes que tuvieron cero votos”.

Añadió que apenas el 20 de diciembre habían aprobado “por unanimidad” un reglamento, que ahora “atropellaron absolutamente”.

Sostuvo que no descartan los cuestionamientos a Pettengill como una represalia, por lo que estudiarán el asunto no solo jurídica sino políticamente, “para no caer en la estrategia de otros”.

“Entiendo que el ingeniero Pettengill ha transferido sus acciones y habrá que ver los plazos. La ley de conflicto de intereses prevé un plazo de tres años, pero es difícil saber que uno se va a candidatar. Hay que ver si el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) por qué no impugnó en su momento la candidatura”, argumentó Nakayama.

“Espero que mantenga su independencia”

Con respecto al contralor Camilo Benítez, expresó que lo conoce y lo considera una persona muy formada. “Espero que mantenga su independencia; no queremos llevarnos una ingrata sorpresa como ha pasado con otros funcionarios que empezaron a operar abiertamente a favor del oficialismo o se han callado”, añadió.

No obstante, dijo que le preguntará por qué inmediatamente la Contraloría no actuó en octubre, cuando ocurrieron los hechos relacionados al senador Pettengill.

