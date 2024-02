Nacidos el 29 de febrero: historias de personas que celebran su cumpleaños en el año bisiesto

¿Cómo celebran su cumpleaños los nacidos el 29 de febrero? Algunos optan por celebrarlo el 28 de febrero en años no bisiestos, mientras que otros prefieren hacerlo el 1 de marzo. Hay quienes incluso organizan fiestas especiales cada cuatro años para conmemorar su “cumpleaños real”.

En este artículo, te presentamos las historias de personas que nacieron el 29 de febrero y cómo viven la particularidad de celebrar su cumpleaños cada cuatro años.

Lea más: Datos curiosos sobre el año bisiesto

Así lo celebran los cumpleañeros bisiestos

“Cuando no viene el 29 es todo un temita. En la familia me saludan algunos el 28 (de febrero) y otros el 1 de marzo, es tema de discusión, digamos, de todos los años. Cuando viene 29, bueno, sin problema. Me siento muy especial que me haya tocado a mí haber nacido en un año bisiesto”, contó Sonia Maricel Cristaldo Mareco en conversación con ABC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cumpleaños bisiestos: festejo a lo grande cada cuatro años

Algunos de los que nacieron el 29 de febrero dijeron que cada vez que llega la fecha del día en que nacieron lo festejan a lo grande.

Lea más: Año bisiesto: películas, libros y obras de arte inspiradas en este fenómeno

“La verdad, festejo el 28 (de febrero), cuando no hay 29, obviamente, porque el 1 (de marzo) es feriado y amanecemos todo, jajaja, un decir nomás. Pero el 29 sí o sí festejamos a lo grande con amigos y familia. Sí o sí a lo grande cada 4 años, en alguna quinta, con el infaltable asado y lo que quieran para tomar. Yo particularmente festejo el 28 porque el 1 es feriado y la gente no tiene problemas de horario, a la mañana trabajo y esas cosas, pero este año será a lo grande porque cumplo 8 años, o sea 32 años. Otra cosa, mis papás no me felicitan el 28 porque dicen que todavía no es, ni el 1, porque ya pasó”, nos comentó entre risas Rut Cabrera Rivas.

“Mira, en los años no bisiestos, no hago más que reunirme el 28 o el 1 con un par de amigos a comer algo para el almuerzo y cenar en familia. En los años que sí tengo cumpleaños (cada cuatro años), intento hacer algo más elaborado el 29. Por ejemplo, un buen asado con pileteada y mayor cantidad de invitados, al menos ese es el plan ahora que cumplo 6 años. En 2028, cuando cumpla 7 años, será otra cosa jajaja”, comentó Ricardo Montanía.