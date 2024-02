Video: ¡tremenda irresponsabilidad! Motociclista arriesga la vida de sus hijos y de un perrito

En el video se ve a un adulto junto a dos niños y un perro, todos sin casco, transportándose en una moto, en la zona de la avenida Silvio Pettirossi, en las inmediaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El inspector Édgar Sosa, de la Patrulla Caminera, encargado de la zona que corresponde a la avenida Silvio Pettirossi, dijo que el motociclista está violando, como mínimo, cuatro artículos de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Lea más: Joven motociclista muere tras accidente de tránsito sobre la avenida Primer Presidente

“Es responsabilidad del adulto, totalmente irresponsabilidad del padre. Va en una motocicleta entre cuatro, que solo es para dos, no lleva ninguna medida de seguridad, lleva a menores de edad, va por el carril izquierdo y no sabemos si cuenta con documentos”, dijo el inspector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Menores de doce años no pueden subir a motos

Explicó que recién a partir a los doce años de edad pueden ir como acompañantes los menores de 18 años, lo cual está claramente incumpliendo el motociclista, según se aprecia en el video.

“Los que están sobre la moto, como este caso, que van entre cuatro, no pueden ir por el carril izquierdo, porque no tiene ninguna defensa. Hay muchos conductores que vienen a alta velocidad y al rozar, pierde el equilibrio y van todos al pavimento y como no tienen casco, lo primero que se golpean es la cabeza y ahí ya tienen heridas graves”, explicó el inspector.

Lea más: Video: aparatoso accidente sobre autopista Silvio Pettirossi

Agregó suelen parar a los motociclistas que, como se aprecia en el video, incumplen la ley de tránsito y los sacan de circulación, algo que ocurre todos los días.