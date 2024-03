Yacyretá: Argentina solo envió US$ 6 millones, dice senador

El parlamentario colorado cartista manifestó que durante la celebración del cumpleaños del consejero de Yacyretá Julio Velázquez, realizado el jueves pasado, Luis Benítez le mencionó que, de US$ 18 millones y US$ 24 millones que se recibe de manera mensual, en febrero solamente enviaron US$ 6.000.000 millones del lado argentino, “eso ni permite cubrir los sueldos de los funcionarios ni el desarrollo de los proyectos operativos de la Entidad Binacional Yacyretá”, lamentó.

En otro momento, expresó que es importante que Yacyretá solucione su problema económico. Hoy, nuevamente mantuvo conversación con Benítez quien le dijo que están en permanente conversaciones con su par Alfonso Peña (director argentino) para tratar de regularizar cuanto antes esta situación.

“Paraguay solo reclama que la Argentina pueda pagar por la sesión de energía, nada más, no le estamos pidiendo que nos regale, no le estamos mendigando, solamente reclamando lo que es justo y se acordó para que Yacyretá pueda cumplir con su funcionamiento institucional, y después para que sea una fuente de desarrollo en el país”, manifestó Maidana.

Versión extraoficial señala que este martes la Entidad Binacional Yacyretá procedería al pago de los trabajadores de la Margen Derecha. El retraso en el desembolso de los sueldos se debería a la falta de disponibilidad financiera a causa de transferencia de la Argentina por sesión de energía.

