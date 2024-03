Salud asegura que madre encadenada rechaza silla de ruedas para su hijo

La ministra de Salud, María Teresa Barán, afirmó que cumplieron con el amparo judicial y ya compraron una silla de ruedas para Fabio, el niño cuya madre se encuentra encadenada frente al Ministerio de Salud. Sin embargo, afirmó que la mujer la rechazó por no ser la que ella pretendía que se adquiera.

“La Fundación Solidaridad es especialista en construcción y adaptación de sillas, contactamos con esta fundación y la silla reúne todas las condiciones para Fabio, pero los padres se encierran en que tiene que ser la silla que ellos quieren”, manifestó este mediodía.

Agregó que la familia alega que busca un mejor confort para el niño, pero hay otros pequeños que se encuentran en las mismas condiciones y utilizan la silla que ellos ofrecen para Fabio.

Ministra se niega a violar la ley al comprar silla de ruedas

Resaltó que no pueden comprar porque sería ilegal. “Nosotros le aclaramos que la empresa que trae esta silla no es proveedora del Estado, no está habilitada por Dinavisa para importar este tipo de silla de ruedas, entonces nosotros no podemos incurrir en salir de la ley para comprarles a pesar de eso”, señaló.

La Ministra agregó que la madre quiere obligarla a comprar esa silla pero que ella no puede violar la ley. “Como representante del Gobierno no puedo hacer nada irregular. No somos inhumanos, por eso buscamos, contactamos con esta fundación que hace las sillas a medida y necesidad de pacientes, tenemos pacientes que están en las mismas condiciones y toleran bien estas sillas, es lo que hoy le ofrecemos a Fabio y a sus padres”, finalizó.

Silla de ruedas fue comprada la semana pasada

El niño tiene seis años y cuenta con un diagnóstico de hipotonía general y síndrome TBCK. La silla fue adquirida ya el 31 de enero por el Ministerio de Salud y el director del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, doctor Héctor Castro, detalló ese día que el equipo es totalmente ajustable y regulable, lo cual “asegura la comodidad del niño y facilita su traslado, adaptándose a sus cambios físicos a lo largo del tiempo”.