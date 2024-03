Carencia de 340 horas cátedra: alumnos de colegio capitalino continúan con medidas de fuerza

Alumnos del Colegio Presidente Dr. José Patricio Guggiari de Asunción siguen con las medidas de fuerza ante la falta de docentes en la institución, a pesar de las promesas que reciben del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La falta de docentes para 11 materias afecta a estudiantes del noveno grado y del primero, segundo y tercer año de la media.

Cristina Piñánez, alumna de la institución, comenta que representantes del MEC se reunieron con ellos para realizar más promesas, pero hasta ahora no hay acciones al respecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Vinieron a endulzar nuestros oídos y no resolvieron nada. Dijeron que íbamos a tener docentes, que ya no hagamos sentatas, pero al final no se resolvió nada y seguimos sin docentes”, manifestó.

Lea más: Ministerio de Educación no atiende falta de docentes y alumnos se manifiestan

Materias que siguen sin docentes a un mes del inicio de clases