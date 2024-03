Amenazan con tomar escuela de Pedro Juan Caballero ante falta de rubro docente

En total 64 alumnos inscriptos (37 del primer grado y 27 del sexto grado) están sin docentes, según explicó el director de la Escuela Básica N° 7.101 Don Ivar González Safstrand de Pedro Juan Caballero, profesor Marcelo Gómez. Dijo que los padres venían manifestándose de forma pacífica desde el inicio del año lectivo, pero debido a la falta de respuesta perdieron la paciencia y ahora amenazan con tomar la institución.

“Creo que si hay voluntad política en el Ministerio de Educación se puede solucionar inmediatamente, ya que si bien el rubro no corresponde a Educación Básica se venía usando en esta institución”, explicó el profesor Gómez.

Añadió que se reunió con los padres de familia, que le manifestaron que no pueden quedarse con los brazos cruzados, ya que aguantaron mucho y a pesar de que la toma podría violar el derecho de los demás alumnos es comprensible la reacción de los padres.

Pidió a las autoridades que visiten la institución, ya que en su momento prometieron educación, salud y seguridad y este es el momento en que deben mostrar la cara.

Rita Paiva, madre de familia, dijo que recurrieron a la Coordinación Departamental de Educación en varias oportunidades y como única respuesta reciben que no hay docentes que quieran enseñar ad honorem, lo que considera lógico. Sin embargo, dijo que no se puede depender de la voluntad de una persona a la que le quieren hacer trabajar gratis y que eso, en definitiva, a su criterio no corresponde.