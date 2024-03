Río Paraguay: encuentran cuerpo sin vida en zona de Pilar

Agentes de la Prefectura Naval zona Pilar, a cargo del capitán Cristian Barreto, acudieron tras reportes de pobladores hasta el lugar denominado Bertoli Kue y encontraron el cuerpo sin vida de un hombre flotando en aguas del río Paraguay.

Los militares de la Marina paraguaya acercaron el cuerpo hasta la costa del Prefectura Naval, en donde se dio participación al fiscal de turno, Federico Solano López, a los agentes de la Policía Nacional, Departamento de Investigación y Criminalística, como así también al médico forense Aníbal Espínola.

Según el capitán Cristian Barreto, el cuerpo fue encontrado por un pescador, quien dio aviso a la Prefectura. “Hicimos los trámites como corresponde y dimos participación al fiscal de turno y a la Policía Nacional”, precisó.

Presumen que sería un ciudadano argentino

El jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, comisario Hernán Zárate, señaló que hasta ahora no pudieron identificar el cuerpo sin vida del hombre ni por el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar (Afis). “Por el sistema Afis no pudimos identificar el cuerpo, tal vez sea de nacionalidad argentina, en nuestra base de datos no figura”, indicó.

Por su parte, el médico forense Aníbal Espínola señaló que el hombre tiene rastros de haber sufrido golpes. Ante la situación, se decidió trasladarlo a la morgue del Instituto de Previsión Social (IPS) de Pilar para examinarlo. “Queremos examinar bien, que no sea que estemos ante un hecho de homicidio, para no decir equivocadamente que solo se ahogó. Queremos hacer bien nuestro trabajo y determinar la causa de muerte”, indicó el profesional.

Características de vestimenta

Agregó que la persona tendría aproximadamente 40 años y vestía bermuda de vaquero con unas botas y una remera azul.

El médico forense afirmó que llevaría dos o tres días muerta, por las características que presenta.