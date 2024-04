Titular de SEN admite que mercaderías entregadas en Ñeembucú se encontraban en mal estado

Luego de la entrega de víveres por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) a los pobladores de Ñeembucú en la zonas inundadas y donde fueron detectados que los kits se encontraban en deplorable estado, el gobernador de Ñeembucú Víctor Hugo Fornerón (ANR) desmintió públicamente las acusaciones de los pobladores y expresó que el mismo no recibió ninguna queja ni denuncia.

Lea más: Gobierno entregó víveres en mal estado y hasta con insectos en Ñeembucú

Mientras tanto el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Arsenio Zárate reconoció que una parte de las mercaderías se encontraba en mal estado

La entrega de alimentos se inició la semana pasada en el distrito de Pilar, en donde la SEN de manera conjunta con la Gobernación y los municipios, se encargaron de repartir los kits de alimentos a las familias afectadas por la inundación. Varias personas denunciaron que las mercaderías entregadas por el Gobierno Nacional estaban descompuestas con insectos y gusanos, principalmente la harina, el poroto y el locro.

Las denuncias se hizo públicas por parte de las personas afectadas, pero el gobernador del departamento de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), desmintió en un medio radial las acusaciones sobre la entrega de víveres en mal estado a los pobladores del distrito de San Juan de Ñeembucú.

“Yo tengo mis dudas, primero por el medio que publicó eso (por ABC Color) y luego por todas las consultas que realice en todo los lugares que repartimos las mercaderías de la SEN. Yo personalmente estuve repartiendo, personalmente miramos. El sábado les pedí dos kits, ambosarambipaite (desparrame) sobre la mesa y miramos; llamé a Guazucua, llamé a Tacuaras, llamé a Estero Cambá, llamé a Belén y a mi por lo menos ni un solo reporte me llegó que estaban en esas condiciones,” se defendió el jefe departamental.

Añadió que entre tantas mercaderías pudo haber habido algunos. “Nosotros tenemos el reporte, puede ser, pero solo las denuncias de esas de dos personas que generalmente son personas que siempre cuestionan. Nosotros no tenemos ninguna denuncia a mi no me llegó”, expresó.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, en conversación con ABC Color, contradicen directamente la afirmación del gobernador.

Admitió que los víveres efectivamente fueron entregados en condiciones inadecuadas, explicó que debido a esta situación, ha suspendido la distribución de los alimentos.

“Dos veces rechazamos los productos y en el tercero le aceptamos a nuestro proveedor, pero igual nos enchufaron entre las mercaderías y también fue nuestra culpa por no haber revisado bien”, indicó.

“Heta oi la empresario inescrupuloso o camuflayaba ndehegui pe hyepýpe, la mercadería pora apytepe. (Existen muchos empresarios inescrupulosos que ponen mercaderías en malas condiciones dentro de los bueno)” preciso.

El secretario de estado adelantó que mañana se reiniciará las entregas de los kits de víveres en la zona afectadas del departamento de Ñeembucú.

Este hecho ha generado gran indignación entre los pobladores afectados y al mismo tiempo ha desnudado la realidad de la SEN en cuanto a la provisión de alimentos. Los damnificados esperan con ansias una respuesta contundente por parte de las autoridades nacionales y aguardan la implementación de medidas correctivas para garantizar las entregas de víveres de calidad.