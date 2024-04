Día del pene: el machismo y la salud mental de los hombres

Cada 26 de abril se recuerda a nivel internacional el Día del Pene, con el objetivo de concienciar sobre el sexo seguro y recaudar fondos para la prevención del VIH- sida. La celebración se origina en la ciudad de Komaki, en Japón, donde se festeja desde el siglo XVII, donde las trabajadoras sexuales iban a orar al santuario Kanamara para pedirle a los dioses protección contra las enfermedades.

Aprovechando este celebración le consultamos a un psicólogo para conocer las principales causas que llevan a los hombres a acudir a terapia y los efectos negativos que tiene el machismo en la psique masculina.

Osvaldo González, psicólogo, nos cuenta en esta nota cuáles son los principales motivos que, según su experiencia en terapia, llevan a los hombres a consultar con un profesional de la salud mental y cómo la mayoría de ellos están relacionados con el machismo.

Día del pene: disfunción eréctil, el motivo más común

Al menos según la experiencia del psicólogo Osvaldo González, la disfunción eréctil es el principal motivo de consulta de los hombres en terapia. El profesional explica que los pacientes llegan después de agotar instancias con los médicos, atendiendo a que en la mayoría de los casos tiene un trasfondo psicológico.

“Hombres que tienen problemas porque, al tener relaciones ‘no se les para’. Suelen venir después de constatar que no es un problema médico, sino de ansiedad”, explica. “Puede tener también otros orígenes, pero en este caso tienen un origen totalmente psicológico”, agrega.

“Tiene que ver mucho el machismo porque el hombre tiene ansiedad por ‘rendir en la cama’. Se tiene que probar a sí mismo que es el ‘macho’ y que tiene que complacer a la mujer. Entonces, a la hora de tener relaciones están con una ansiedad superelevada que impide que el pene se ponga erecto”, amplía.

González explica que el origen de esto es que la mayoría de los hombres aprenden de sexualidad de la pornografía, lo que les crea una imagen falsa, con hombres que tienen un ‘rendimiento’ mayor, que no es real y que al no poder cumplir con esa expectativa, se frustran.

Machismo impide que el hombre consulte a tiempo

El profesional explica que el segundo motivo por el que los hombres acuden a terapia es por problemas de pareja, con el aditamento de que no acuden sino por presión de la mujer. “Muchas veces vienen porque la mujer les da una última oportunidad. ‘O te vas a terapia o terminamos’, muchos vienen por eso”.

Resalta que en el caso de aquellos que acuden por otros problemas, como el caso de la ansiedad, no lo hacen a tiempo. “Están creciendo las consultas por ataques de pánico entre los varones”, explica. También comenta que en nuestra cultura es difícil acuda a terapia por su cuenta.

“Generalmente cree que no necesita, pero en estos casos, varones que tiene ataques de pánico son los que les trae porque le dificulta en su vida cotidiana. Eso hace que acudan mucho a terapia, pero ya cuando no aguantan más”, explica.

En ese sentido, indica que para la ansiedad es importante acudir ante los primeros síntomas, lo que facilita mucho el tratamiento. “Pero los hombres aguantan hasta el final y cuando ya no pueden más, cuando el pánico se va configurando, cuanto tiene el cuadro completo, vienen”.

Machismo, feminicidio y suicidio

Un tema muy poco difundido, al menos en nuestro país es la relación entre los mandatos machistas y el suicidio en varones. González señala que la competitividad masculina del machismo, representada en la frase de “quién la tiene más grande” se traslada a todas las dimensiones de la vida de los hombres. “Desde quién tiene el auto más lindo, tiene el mejor trabajo, es más fuerte. Eso también genera muchísimo daño psicológico”, explica.

En ese sentido, señaló que los suicidios en los hombres están muy relacionados con esto. “Hombres que se suicidan por cuestiones económicas, por ejemplo. Un hombre que entra en quiebra, o tiene demasiadas deudas o negocios fallidos, directamente se matan. No pueden aguantar ese fracaso”, agregó.

Un tema directamente relacionado con ese “mandato machista” es el feminicidio. “Los hombres que le matan a su pareja y se matan después es porque no pueden tolerar que ellas los dejan. Es la vergüenza, el hecho de que yo ‘perdí’ como hombre, ese es todo un tema”. El psicólogo asegura tener muchísimas pacientes que acuden por este tipo de hechos, con exparejas que no las dejan en paz, incluso después de varios años de la ruptura.

Perjuicio de la normalización del machismo

Un tema no menor y en el que el profesional hace muchísimo hincapié es la normalización de las conductas machistas escondidos detrás del humor. “Los ‘chistes’ normalizan esto”, apunta.

El profesional fue recientemente tendencia por la crítica que hizo a videos de los famosos “retos virales” que incluían este tipo de “humor” en el que se minimizaba la conducta machista.

“Lo que dicen estos videos es que los tipos pueden hacer lo que quieren. Esa es la fantasía que tenemos los hombres paraguayos como consecuencia del machismo. Mi señora me tiene que aguantar nomás y si no se aguanta le doy uno. O depende de mí económicamente y no puede hacer nada”, ejemplifica.

“Este tipo de chistes hacen bastante daño, porque en la cabeza de los hombres eso se normaliza, la cultura tiene mecanismos para “validar” conductas.