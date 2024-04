Imputan a padres que permitieron que den de beber alcohol a su hijo de 8 años

La agente fiscala de Itacurubí del Rosario (San Pedro), Irma Concepción Arias Barreto imputó por el hecho punible de violación del deber de cuidado a una pareja, padres de un niño de 8 años. La causa en cuestión se inició luego de que se haya tenido conocimiento a través de filmaciones viralizadas en redes sociales en las que se ve a la criatura en estado etílico, ante la presencia de su madre y su padre.

“Pedimos la prisión preventiva de los padres, porque no solo recorre una filmación, sino que son tres videos. En uno de ellos se corrobora que el niño no solo estaba en compañía de los padres sino de otros adultos. También, se constató que tenía la madre tenía conocimiento y el padre también, y a pesar de ello no asistió”, indicó a Abc la representante del Ministerio Público.

Los padres del menor fueron convocados para la tarde de este martes para su audiencia indagatoria. Posterior a esta diligencia, los mismos deberán comparecer ante el Juzgado Penal de Garantías para su audiencia de imposición de medidas.

La fiscala Irma Arias refirió que intervino en el caso junto con la Defensora de la Niñez, Iris Marlene Páez, pues no solo está afectado el niño de 8 años, sino también sus otros tres hermanos, el mayor de 12 años que recibe asistencia del Estado por su condición de capacidades diferentes, otro menor de 6 años y el más pequeño, de solo 1 año y 6 meses.

En otro momento detalló Arias que la defensora de la niñez constató las condiciones en que se encontraban los menores y, en tal sentido, consideró que los mismos queden al cuidado de la familia ampliada, específicamente, a cargo de una tía materna, cuya casa está ubicada en frente. Arias señaló que tanto los abuelos están domiciliados en la misma zona.

Añadió la fiscala que con este tipo de intervenciones “estamos evitando que se normalice y que cause un efecto inmediato y posterior”.

Dieron de tomar bebida alcohólica a niño de 8 años y lo filmaron

Conforme a las diligencias efectuadas con relación a las tres filmaciones facilitadas al Ministerio Público, se pudo corroborar que el hecho se habría registrado en febrero último. La fiscala Irma Arias relató que el todo sucedió “en la vivienda de los padres, donde además estos estaban vendiendo las bebidas. En el lugar, el niño no solo estaba con sus padres sino también con otros adultos”.

Aparentemente los adultos se encontraban en medio de un juego de barajas, cuando uno de los mayores presentes en la casa le hizo ingerir una bebida alcohólica, que aún no se confirmó cuál, al menor de 8 años. Este acto habría sido permitido por la propia madre. Al niño le habrían dado de tomar hasta causarle un estado de total de embriaguez, para luego grabar la reacción etílica del mismo con un celular.

En las imágenes se observó, según un informe proporcionado por el Ministerio Público, la presencia de la madre en todo momento, quien además de consentir el acto, no intervino en ningún momento para que el otro adulto deje de darle de beber a su hijo. Igualmente el padre biológico del menor, tuvo conocimiento de lo ocurrido, pero tampoco habría auxiliado al niño, ni habría tomado medidas al respecto.

Según comentó la fiscala Irma Arias al momento de dialogar con la madre, “esta madre no se mostró preocupada ni con arrepentimiento sobre lo que ocurrió”.

“Todavía no hicimos la inspección física del menor, de eso ya se encargarán los defensores de la Niñez. Nosotros vamos a investigar si esto repercutió en el menor de alguna forma, porque tampoco sabemos si es reiterativo”, precisó la agente fiscal.