Hombre con discapacidad denuncia discriminación por parte de una empresa de transporte

El sábado 4 de mayo, Fermín César Alberto Benegas Núñez pretendía viajar a Ciudad del Este desde Asunción y en la Estación de Buses consultó cuál era la empresa que tendría la salida más cercana, que en esa hora -alrededor de las 19:40- era “Nasa Golondrina”.

Benegas tiene una discapacidad visual -ceguera central- y por esto lleva consigo un “carnet de pasaje libre” que es otorgado por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

Al acercarse a la ventanilla de la mencionada empresa con la intención de acceder a un pasaje, el hombre se encuentra con que se requiere una inscripción previa del carnet para acceder a los viajes, algo que asegura que no está previsto en la ley y ante esto denunció el hecho ante la Policía Nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Me dijeron que solo tenía tiempo hasta el mediodía y que estaba un comunicado en la ventanilla; eso no dice en la ley y así nosotros somos discriminados o inaceptados. Yo comencé a filmar y dije que iba a denunciar esto a la prensa, realmente me sentí humillado y discriminado; me siento desprotegido en esta República”, detalló el denunciante en comunicación con ABC Color.

Lea más: Ministerio de la Niñez lanza operativo “Mimbi” para control permanente en zona de la EBA

Empresa niega discriminación

Sobre este caso, desde la gerencia de Nasa Golondrina SA negaron que haya existido una discriminación y sostienen que cumplen con la ley para otorgar pasajes a personas con discapacidad y sus respectivos carnets.

Sin embargo, sostienen que cuentan con un sistema de registro previo como parte de una organización dentro de la empresa y también para verificar que la identificación efectivamente corresponda a la persona, ya que hubo casos de certificados falsos o personas que se hacían pasar por otras.

“Nosotros implementamos el sistema y no es que negamos el pasaje o discriminamos; todo se maneja por un sistema. Tenemos aplicado un protocolo por organización y también hay excepciones”, aseguraron.

Finalmente, la empresa resalta que este trámite de registro se puede hacer de forma virtual y adelantó que colocarán un nuevo cartel que indique este registro y proceso en la ventanilla de la firma.

Lea más: Santiago Peña pagó subsidios de más a los transportistas