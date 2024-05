Gomitas de marihuana: verifican comercios e investigan qué consumieron los intoxicados

Ante la intoxicación de una madre y tres niños, por el aparente consumo de productos con THC (ingrediente de la marihuana), el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) ya realizó las verificaciones en comercios de Asunción y Central, en busca de las gomitas que supuestamente fueron consumidas por las víctimas.

Elsi Ovelar, directora de la institución, señaló que aún no encontraron nada en el mercado, pero que hoy van a trabajar en la zona de Minga Guazú y Ciudad del Este en general, donde se registró la intoxicación.

¿Qué consumieron los intoxicados?

Destacó que tienen dudas sobre qué alimento fue el que consumieron las víctimas, puesto que el padre dice haber preparado unas gelatinas pero el producto señalado en redes sociales, de la marca Ghost, son gomitas.

“En redes solo vemos gomitas, caramelos masticables, el papá dice que preparó el producto, todavía no sabemos qué consumieron los chicos (..) Nosotros no tenemos acceso a la familia, otra instancia es la que hizo la ficha epidemiológica por la intoxicación”, indicó.

No obstante, ante la alerta, ya trabajan para sacar del mercado esos productos que no tienen registro sanitario ni autorización del INAN para su venta. Recordó que en Paraguay no está permitida la venta de alimentos con THC (tetrahidrocannabinol), un componente de la marihuana.

Señaló que es la primera vez que se habla del ingreso de alimentos con THC e intoxicados graves.

Productos legales deben estar en español

La directora resaltó que las gomitas señaladas y que están siendo buscadas tienen sus etiquetas netamente en inglés “Todo producto legalmente introducido al país y registrado, debe estar en español”, enfatizó.

Es decir, si se observan etiquetas netamente en otros idiomas, ya es una señal de que el producto fue introducido de manera ilegal.

En ese sentido, recordó que es importante siempre leer los paquetes antes de consumir los productos. “La etiqueta es para que la gente se entere de los componentes y alérgenos. Yo consumidor debo ser responsable, leer los componentes, saber de que se trata y si tengo alguna alergia o patología, sé si puedo o no consumir”, señaló.

Agregó que por ello existe la obligatoriedad de que las etiquetas siempre tengan las traducciones en español.

¿Qué se debe leer en una etiqueta?

La titular de la INAN señaló que estas son las cosas mínimas que el consumidor debe leer en cada paquete antes de consumir un producto: